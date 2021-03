iPhone 13 boom: memoria fino ad 1TB

Nelle note inviate dagli analisti di Wedbush Securities agli investitori (qui i dettagli), si fa accenno ai futuri iPhone 13 e da verifiche nella catena di fornitori Apple emerge l’intenzione di offrire i nuovi modelli anche nelle varianti con “tagli da 1TB come spazio di archiviazione.

In fase di ordine gli attuali iPhone 12 possono essere scelti con capacità da 64GB, 128GB o 256GB per quanto riguarda gli iPhone 12 mini e iPhone 12, e nelle varianti da 128GB, 256GB e 512GB per quanto riguarda iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Non è la prima volta che questa voce circola e a ottobre dello scorso anno anche il leaker Jon Prosser aveva riferito l’indiscrezione.

L’aumento dello spazio di archiviazione è sempre una caratteristica benvenuta negli iPhone, specialmente da quando Apple punta moltissimo sul comparto fotografico, suggerendone l’acquisto a fotografi e videomaker professionisti che, registrando in 4K, hanno bisogno di tanto spazio per poter archiviare le registrazioni senza doversi fermare per scaricare i contenuti su un disco esterno. In più, a differenza di diversi terminali Android, negli iPhone non è possibile aggiungere spazio di archiviazione tramite schedina di memoria.

Per altro da quest’anno gli iPhone 12 registrano video anche in HDR con Dolby Vision e la serie Pro può perfino registrare video a 60 frame al secondo, il che significa che i già pesanti file in 4K degli anni scorsi diventano ancora più dettagliati, certo, ma a parità di durata della clip sono anche più “pesanti” in termini di GB.

Oltre al “taglio” da 1TB, gli analisti di Wedbush fanno riferimento a migliorie quali lo scanner LiDAR su tutta la linea consentendo di misurare il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e venire riflessa e ottenere così una mappa di profondità dello spazio in cui si trova l’utente.

Altre voci da prendere con le molle riferiscono di iPhone 13 senza porta lightning, con la possibilità di effettuare l’eventuale aggiorna il firmware e recoveryOS all’ultima versione via internet, alla stregua dei nuovi Mac con CPU M1.

Tutto quello che sappiamo finora sulla nuova gamma iPhone 13 2021 è in questo approfondimento di macitynet.