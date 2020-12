Recensione Router Netgear Orbi 4G LTE WiFi con Mesh tri-band

Nello sterminato catalogo di prodotti Orbi di Netgear, c’è anche un router WiFi 4G LTE. Il router Wi-Fi Orbi 4G LTE Advanced Tri-band Mesh offre la velocità della rete mobile 4G LTE, (fino a 1.2Gbps) permette di creare connessioni WIFi per la casa o in ambienti di lavoro e si caratterizza dall’essere dotato di un modem cellulare integrato (è sufficiente inserire una scheda SIM dei principali provider di servizi 4G LTE compatibili per disporre del Wifi sempre attivo, utile, ad esempio quando una connessione Internet cablata, ad esempio fibra, cavo o DSL, non è disponibile o è interrotta, permettendo di passare senza problemi dalla rete cablata alla rete wireless. Di seguito caratteristiche e funzionalità del prodotto:

Confezione

Il router tri-band avanzato 4G LTE Orbi arriva in una scatola di cartone all’interno della quale troviamo: il router/satellite vero e proprio (dimensioni: 170x79x226mm, peso 0,78kg) l’alimentatore, spine (inclusa quella italiana) e un cavo ethernet (utile per la prima configurazione). Sul router vero e proprio è presente una fascetta in plastica trasparente con il nome della rete wifi (SSID), password di default e un QR-code che consente di accedere alla rete (basta inquadrare il QR-code on la fotocamera).

Sul retro del router troviamo l’attacco per una eventuale antenna, il pulsante Sync (per la sincronizzazione con altri satelliti), una porta WAN/LAN, una seconda LAN, l’ingresso per l’alimentatore, lo slot per il nano SIM e l’attacco per una seconda antenna. Le antenne esterne non sono incluse e si possono eventualmente acquistare per migliorare la ricezione, in particolare all’interno di edifici con muri particolarmente spessi o quando il router deve essere collocato in qualche punto non particolarmente favorevole per la ricezione del segnale 4G LTE.

Il design del router è elegante e secondo Netgear è in grado di coprire fino a 125m2. Il modem cellulare integrato è compatibile con i satelliti CA Orbi, comodo per chi ha già sistema WiFi Mesh, un vero e proprio standard che consente di coprire superfici anche molto ampie; peculiarità di questo tipo di reti è i dispositivi si connettono al segnala più forte, spostando automaticamente l’accesso al punto di accesso WiFi più vicino. il solo router/satellite incluso nella confezione consente come già detto di coprire circa 120 metri quadrati.

Il router wifi 4G LTE di Orbi (indicato con il codice LBR20-100EUS nella confezione del produttore) può raggiungere la velocità massima di 1,2 gbps su rete cellulare ma ovviamente molto dipende dall’operatore di telefonia usato, dalla copertura di rete e altri fattori ancora. È sostanzialmente un prodotto Orbi a tutti gli effetti con la differenza che questo integra un modem per la gestione delle connessioni 4G LTE. Come abbiamo accennato all’inizio, oltre che per l’uso come router WiFI può essere usato anche come sistema di backup per la rete cablata, alla stregua di un qualunque altro router e con tutte le funzionalità del caso.

Installazione

L’installazione è molto semplice. Si può effettuare in vari modi ma la cosa più semplice è scaricare l’app Orbi, seguendo passo passo le procedure sul display dell’iPhone o dell’iPad. Basta ad ogni modo inserire la SIM, collegare l’alimentazione, accendere il router e seguire le istruzioni a video. È altrettanto facile aggiungere eventuali “satelliti” per espandere ulteriormente la copertura: basta posizionare il satellite da qualche parte, collegare l’alimentazione, premere il tasto “Sync” sul router principale e sul satellite ed è fatta. La nano SIM si inserisce nello slot facilmente con un semplice meccanismo “a scatto”.

L’app e le funzioni di controllo e gestione

L’app di Netgear (si scarica da qui) consente di gestire il nome della rete, le password, controllare gli accessi e altri servisi offerti dal produttore. Tra le funzionalità che è possibile attivare, c’è anche “Netgear Armor”, una soluzione di sicurezza proposta in collaborazione con BitDefender che permette di ricevere avvisi sullo smartphone o sul computer quando vengono rilevate o bloccate minacce. Circle, è invece n sistema di parental control, che consente ai genitori di stabilire regole per l’accesso a internet da parte dei figli, impostare limiti di tempi, bloccati siti web inappropriati e mettere in pausa la navigazione. Le funzionalità base sono gratuite, per funzioni avanzate è necessario un abbonamento mensile di 4,99 euro al mese. Funzioni avanzate permettono di specificare il tempo che i figli possono passare online, decidere quali applicazioni è possibile usare e creare anche un meccanismo di riconoscimenti e premiazioni per i comportamenti virtuosi.

Velocità

Le prove con una SIM TIM (dall’app Orbi è possibile seguire i test di velocità) hanno evidenziato grande velocità, almeno nella zona nella quale abbiamo provato il router. Il router in questione non offre il nuovo standard WIFi 6 (usa il WiFi 5) ma è ad ogni modo possibile gestire senza problemi velocità massima di trasmissione su Wi-Fi di 2,2 GB/s, di gran lunga superiori a quella disponibile in gran parte d’Italia.

Nel nostro caso, la navigazione usando una connessione dati con una SIM è persino più veloce di quella offerta dallo stesso operatore via cavo, con una velocità di 180 Mb/s in download e di 75 Mb/s in upload, decisamente superiore a quella che il modem/router di Telecom riusciamo ad ottenere su rete cablata.

Come si comporta

È un prodotto di altissimo livello, potente, con tutte le funzionalità possibili e immaginabili e allo stesso tempo semplice da configurare.

La stessa azienda propone alternative ‘più economiche ma questo modem wifi 4G LTE lo vediamo bene non solo in casa ma anche in uffici per garantire 3G/4G LTE come una fonte affidabile di failover e backup per Internet (2×2 (866 Mbps) in modo che Internet sia sempre attivo e funzionante.

Grazie alle offerte di accesso a tempo illimitato dei vari operatori, è possibile usare questo dispositivo anche per lo streaming o il gioco, con connettività perfetta in tutta la casa. Il dispositivo è compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google. La garanzia è di un anno e il produttore supporto tecnico di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 90 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pro

Copertura WiFi estesa ed espandibile

Semplicità di gestione, configurazione

Funzionalità di sicurezza

Contro

Antenne esterne non incluse nella confezione

Prezzo elevato

Prezzo al pubblico

Il costo (349,00 euro nel momento in cui scriviamo su Amazon) è sicuramente elevato ma l’insieme delle funzionalità aggiuntive offerte non ha prezzo rispetto a prodotti concorrenti.