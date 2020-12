Steve Wozniak ha creato una nuova azienda

45 anni dopo aver co-fondato Apple insieme a Steve Jobs, Steve Wozniak ha fondato Efforce, una nuova azienda che si occuperà di tecnologia green e blockchain. CNBC riferisce che Efforce è rimasta in modalità stealth (invisibile) per circa un anno ed è indicata come una piattaforma per imprese o proprietari di gruppi industriali con progetti green da finanziare.

Gli investitori possono partecipare a progetti di efficienza energetica guadagnando con “trusted token” sugli interessi composti e allo stesso tempo beneficiare di miglioramenti legati ai progetti, senza alcun costo. Usando blockchain, “uno smart-contract ridistribuisce il risparmio risultante ai proprietari di token e alle aziende, senza passare attraverso organismi intermediari, in base all’esatto assorbimento/risparmio.

Wozniak riferisce che “il consumo energetico e le emissioni di CO2 in tutto il mondo sono cresciuti in maniera esponenziale, portando a cambiamenti climatici e conseguenze estreme per il nostro ambiente”.

“Possiamo migliorare la nostra impronta energetica e ridurre il consumo di energia senza cambiare le nostre abitudini. Possiamo salvare l’ambiente semplicemente grazie ad un uso più efficiente dell’energia”. Il co-fondatore di Apple riferisce di avere creato Efforce come “la prima piattaforma decentralizzata per permettere a tutti di partecipare e avere benefici economici da progetti i efficienza energetica a livello mondiale, apportando significativi cambiamenti ambientali”.

I token, di fatto frazioni di una criptovaluta, sono un insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain che conferiscono un diritto a un determinato soggetto (la tokenizzazione è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una blockchain).

La criptovaluta in questione è scambiata come token denominato “WOZX”, resa pubblicata il 3 dicembre su HBTC, un marketplace per valute decentralizzate, e saranno lanciate su Bithumb Global, diverso marketplace per valute decentralizzate.

Semplificando, le criptovalute, hanno un proprio registro delle transazioni sul quale vengono memorizzati gli scambi; i token, vengono scambiati dagli utenti mediante scambi che vengono memorizzati sul registro in questione.

