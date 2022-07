SupRemo, le novità per il controllo remoto del Mac

SupRemo è uno dei più noti e diffusi software di controllo remoto per Mac e PC (ne abbiamo parlato a fondo qui). Gli sviluppatori italiani di Nanosystems hanno recentemente aggiornato il software – disponibile sia in edizione gratuita che commerciale per Windows, macOS e Linux – introducendo novità rilevanti.

Con l’ultimo aggiornamento della versione Mac, infatti, Supremo ha introdotto nuove funzionalità come il copia & incolla di file e cartelle e ad incrementare la sicurezza delle macchine, la gestione avanzate delle password con opzioni che consentono di selezionare la lunghezza (scegliendo cioè tra 6, 8 e 10 caratteri) o addirittura disattivarle per impedire l’accesso su specifici device.

Ma le novità di Supremo macOS non finiscono qui. Per migliorare l’usabilità sono state aggiornate le funzionalità per la gestione del video dello schermo remoto (la possibilità di scegliere la “Qualità video”), integrate funzioni per la cattura di screenshot, per mostrare lo Sfondo e per ridimensionare lo schermo remoto, è stata migliorata la gestione degli Appunti (“Invio clipboard” all’utente remoto e disattivazione sincronizzazione) e sono stati introdotti i popup informativi delle funzionalità con click su “?”.

In aggiunta a quanto visto, l’ultimo rilascio ha introdotto funzionalità legate al nuovo piano Professional per cui è necessaria la registrazione alla Supremo Console .

La SupRemo Console

SupRemo Console è una dashboard che consente di gestire dispositivi aziendali in maniera centralizzata e sicura (dall’accesso remoto all’assistenza, fino ai backup di macchine Windows. Lo strumento in questione, infatti, si integra con Supremo per il controllo remoto del desktop e Uranium Backup con l’obiettivo di facilitare varie attività di controllo e monitoraggio negli ambienti IT.

All’interno della Console è possibile monitorare i Report delle connessioni in entrata e uscita effettuate con Supremo,(visualizzando dettagli quali nome, date e ora), monitorare lo stato del sistema (attivando notifiche per problemi quali l’esaurimento dello spazio su disco, l’utilizzo anomalo della CPU, notifiche sugli aggiornamenti di Windows, sulla disattivazione di Firewall o antivirus su PC), gestire richieste di supporto (con tanto di servizio di coda di assistenza e quindi la possibilità di ricevere richieste di supporto direttamente dai clienti), e molto altro ancora.

Report Avanzati

Nella sezione Reportistica della Console, sarà possibile visualizzare, filtrare ed esportare le informazioni relative alle connessioni remote effettuate con Supremo. È possibile raccogliere i dati delle sessioni in uscita avviate da noi o da nostri collaboratori.

In fase di consultazione , è possibile scegliere i criteri di visualizzazione utilizzando i filtri di ricerca: è possibile verificare ed esportare i report raggruppandoli per gruppo, computer, ID di Supremo o utente che ha eseguito la connessione, nonché per data di esecuzione.

Per le aziende che offrono servizi di assistenza tecnica, avere accesso ai record di tutte le connessioni in entrata ed in uscita è fondamentale per migliorare i processi, semplificare e velocizzare le attività di fatturazione.

Questa funzionalità richiede l’attivazione di Professional su tutti gli utenti coinvolti.

Le differenze con Teamviewer e AnyDesk

Come abbiamo già spiegato qui, SupRemo offre tutto ciò che i concorrenti più noti offrono, con vantaggi quali ad esempio il fatto di essere una soluzione sviluppata in Italia e supportata da un team di assistenza disponibile e rapido nella risoluzione dei problemi, e con vantaggi rilevanti in termini di flessibilità del licensing e di costi inferiori rispetto a TeamViewer e AnyDesk.

I piani a pagamento di SupRemo, infatti, variano da una durata trimestrale a quella annuale e partono da soli 33 euro per una sola connessione che consente però l’attivazione di dispositivi ed utenti illimitati.

Chi necessità di un maggior numero di connessioni simultanee, può passare alla versione Business che parte da 59,00 € per tre mesi e arriva a 178 € per un anno e che può essere incrementata con connessioni extra in qualsiasi momento durante il periodo di validità del piano.

Per professionisti e team IT, l’azienda Nanosystems ha recentemente introdotto il piano Professional il cui prezzo di partenza è di soli 128€ comprensivo di 3 utenti del Team Assistenza e 10 Dispositivi monitorabili.

Anche per questo piano si garantisce massima flessibilità con la possibilità di aggiungere connessioni extra, membri del team e dispositivi monitorabili secondo le proprie esigenze.

Per una panoramica sui piani disponibili, visitate la pagina ufficiale.