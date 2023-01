Redmi Buds 4 Pro, auricolari performanti in sconto a metà prezzo

Volete un paio di auricolari senza fili per fare tutto ed egregiamente spendendo poco? Allora date una chance ai Redmi Buds 4 Pro che al momento potete comprare in sconto a 60,53 €.

Costruttivamente sono ottimi, soprattutto all’interno: combinano infatti un diaframma da 10 mm in lega di alluminio ad uno in titanio da 6 mm per le frequenze più alte, offrendo così una resa di alto livello su tutto lo spettro sonoro.

In questo senso supportano l’Audio Hi-Res e il codec audio LDAC, con trasmissione a 990 kbps e una risoluzione pari a 96 kHz / 24 bit.

Incorporano 3 microfoni che permettono di ridurre i rumori esterni fino al 99,3% e per un massimo di 43 dB regolando l’intensità su tre diversi livelli in modo da adattare l’insonorizzazione in base al contesto e alle effettive necessità.

Al contrario, c’è anche la modalità trasparenza che permette di ascoltare l’ambiente e le conversazioni circostanti senza togliere gli auricolari dalle orecchie, e l’opzione Boost Voce per amplificare quelle delle persone nelle vicinanze.

Sono auricolari ergonomici che vanno molto bene anche dal fronte dell’autonomia: incorporano una batteria da 160 mAh che promette fino a 2 ore di ascolto ininterrotto con appena 5 minuti di ricarica e, se ricaricata completamente, suona per 9 ore; e con la custodia di ricarica (USB-C) si arriva ad avere 36 ore di autonomia complessive.

Questi auricolari sono stati presentati lo scorso ottobre e sono quindi dotati della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, hanno controlli touch e possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente per poter passare rapidamente da un dispositivo all’altro.

La promozione

Se vi interessano, gli auricolari Redmi Buds 4 Pro al momento sono scontati del 46%: invece di 112,84 € li pagate 60,53 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.