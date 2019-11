AirPods Pro: Amazon ve li consegna 20 giorni prima di Apple Store

Gli AirPods Pro (recensiti da Macitynet qui) sono in altissima richiesta e su Apple Store le consegne continua a slittare: ora sono previste addirittura ad inizio dicembre, ma Amazon è la vostra ancora di salvezza se vi interessa comprare questi eccellenti auricolari acquistando oggi saranno a casa vostra mercoledì 13 novembre (nella maggior parte d’Italia).

Parlare degli AirPods Pro è piuttosto inutile vista la risonanza che ha avuto il lancio di questi auricolari. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore. Sono altrettanto perfettamente integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore.

Come abbiamo accennato al momento sono molto difficili da trovare. Anche gli APR sono sforniti e solo gli Apple Store ne hanno un certo quantitativo disponibile. On line non sono reperibili tranne che presso Apple Store on line che però, come accennato, ha tempi lunghi ed Amazon che è un rivenditore ufficiale Apple e offre tutta una lunga serie di garanzie: dal rimborso “senza questioni” se non si è soddisfatti (rimborso che ora è possibile fino addirittura all’ultimo giorno di gennaio) alla protezione del prezzo (se il costo dal momento dell’acquisto alla reale disponibilità scendesse, le pagherete al prezzo più basso).

Al momento in cui scriviamo Amazon promette la disponibilità degli Airpods Pro martedì 12 novembre; questo significa che saranno spediti a casa vostra lo stesso giorno e arriveranno in gran parte d’Italia il giorno successivo. Apple li dovrebbe spedire nel migliore dei casi il 26 novembre, nel peggiore il 3 dicembre.

A queste condizioni gli AirPods Pro su Amazon sono un perfetto acquisto anche alla luce dei regali di Natale. Le potete comprare, mettere sotto l’albero e se la persona che le ricevesse non fosse soddisfatto avrete tempo di restituirle fino al 31 gennaio.

Click qui per comprare, ovviamente allo stesso prezzo di Apple: 279 €