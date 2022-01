Risultati Apple primo trimestre 2022, le previsioni degli analisti

Apple annuncerà i risultati finanziari trimestrali per il primo trimestre di questo 2022 giovedì 27 gennaio: le previsioni di Wall Street e dei principali analisti sono certamente ottimistiche. Durante la conferenza sui risultati finanziari il CEO di Apple Tim Cook e il CFO Luca Maestri risponderanno alle domande degli analisti e discuteranno delle prestazioni dell’azienda nel trimestre dello shopping natalizio appena trascorso.

Ricordiamo infatti che il primo trimestre fiscale di Apple corrisponde al quarto trimestre solare dell’anno: ciò significa che il primo trimestre del 2022 dell’azienda fa riferimento al periodo dello shopping natalizio, il più importante per Apple. Wall Street prevede che Apple riporterà 118,3 miliardi di dollari di entrate, con margine lordo del 40,5% e utili per azione di 1,89 dollari.

Il trimestre di dicembre è quello in cui c’è stata la completa disponibilità per iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Inoltre, Apple ha anche lanciato i suoi nuovi modelli MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici con processori M1 Max e M1 Pro, che certamente influenzeranno la conferenza.

Nel trimestre precedente conclusosi a settembre 2021, Apple ha notato di aver perso 6 miliardi di entrate a causa della carenza dei semiconduttori e dei problemi della catena di approvvigionamento.

Sul fronte dei venti contrari ci sarà da osservare come la legislazione antitrust e le battaglie legali in corso possano aver avuto impatti su App Store, anche se il periodo di dicembre ha fatto certamente registrare una crescita robusta nei download. Le stime degli analisti hanno indicato che App Store è probabilmente cresciuto del 31% su base annua, raggiungendo un fatturato di 5,3 miliardi di dollari. Qui di seguito riportiamo le previsioni sui risultati Apple del primo trimestre 2022 di alcune delle principali società di analisi e banche di investimento:

L’analista di Morgan Stanley, Katy Huberty, ritiene che Apple supererà le aspettative di Wall Street, anche se non di un importo significativo. In questo senso prevede che Apple riporterà un fatturato di 122,3 miliardi di dollari, margine lordo del 41,9% e utili per azione, siglati EPS, di 1,97 dollari. Le aspettative dell’analista si basano in gran parte su miglioramenti inaspettati nella produzione di iPhone, nonché su solide prestazioni dei servizi. Inoltre, l’analista crede che Apple abbia spedito 83 milioni di unità iPhone durante il trimestre di riferimento.

In una nota in vista degli utili, l’analista di JP Morgan Samik Chatterjee ha affermato che le azioni Apple continueranno a presentare un rialzo, guidate da un calo delle aspettative sugli utili di consenso e da commenti favorevoli sul margine lordo. L’analista si aspetta che Apple riporti un fatturato totale di 118,7 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,94 dollari.

L’analista Krish Sankar di Cowen ritiene che Apple riporterà risultati in linea o superiori al previsto, con un fatturato del trimestre di dicembre di 119 miliardi, margini lordi compresi tra il 41,5% e il 42,5% e un utile per azione di 1,90 dollari. Il lavoro sul campo di Cowen indica che le unità di iPhone del trimestre di dicembre hanno raggiunto 88 milioni di unità, una cifra superiore alla sua previsione di 82 milioni. L’analista mantiene il suo obiettivo di prezzo Apple per 12 mesi di $ 180.

Rod Hall di Goldman Sachs afferma che la sua banca è “leggermente prudente” nel rapporto sugli utili del primo trimestre 2022 di Apple. Sebbene si aspetti notizie positive per iPhone, la crescita dei servizi è la sua principale area di rischio, data la decelerazione dai livelli di pandemia. Nonostante ciò, si aspetta che Apple riporti ricavi di 118,6 miliardi, margine lordo del 42% e utili per azione di 1,91 dollari. Hall riconosce che Apple è la società che ha resistito meglio contro i vincoli di fornitura e scarsità di chip.

La presentazione dei risultati Apple del primo trimestre 2022 si svolgerà a partire dalle ore 14 a Cupertino, verso le ore 23 in Italia: come avviene da sempre macitynet ripoterà tutti i dettagli oltre ad articoli di approfondimento.

