Risultati Apple terzo trimestre 2023, gli analisti sono divisi

Come sempre i risultati Apple sono attesi come fondamentali, quelli del terzo trimestre 2023 per comprendere se davvero i colossi della tecnologia USA sono in grado di resistere a tutto, anche all’attuale andamento negativo dell’economia globale tra guerre, rincari delle materie prime e inflazione.

Forse mai come per questa trimestrale Apple le previsioni degli analisti corrono tra quelle super ottimistiche o moderate di tenuta complessiva, fino a sconfinare in quelle più pessimistiche che indicano alle porte il calo più consistente di fatturato registrato fin nel lontano 2016.

Le indicazioni di Luca Maestri

Ricordiamo che dal 2020 Apple non offre più linee guida di previsione per i risultati del trimestre successivo. Ma nell’ultima presentazione dei risultati del secondo trimestre 2023 Luca Maestri, Chief Financial Officer di Apple, ha fornito alcune indicazioni.

Per il dirigente di Cupertino il fatturato del terzo trimestre 2023 continuerà ad avere lo stesso andamento rilevato nel secondo trimestre. Questo a patto che le prospettive macroeconomiche che non peggiorino.

Maestri indica un andamento simile anche per i tassi di cambio, previsti a 400 punti base, indicando infine una continua crescita nella divisione servizi, anche questa in linea con il trimestre di marzo. Infine il dirigente ha previsto un margine lordo compreso tra il 44% e il 44,5% con costi operativi compresi tra 13,6 e 13,8 miliardi di dollari.

Cosa è successo nel secondo trimestre Apple 2023

I risultati Apple del secondo trimestre 2023 hanno superato le previsioni di Wallstreet con 94,3 miliardi di dollari di fatturato, vendite iPhone in aumento a 51,3 miliardi di dollari, contro i 50,6 miliardi nel secondo trimestre 2022. In calo sia i iMac a 7,2 miliardi (da 10,4 l’anno precedente) sia iPad a 6,7 miliardi contro i 7,6 del 2022: registrato fatturato record dei servizi.

Le previsioni degli analisti

In media le previsioni di 25 analisti su Yahoo Finance puntano a un fatturato di 90,29 miliardi di dollari, ma con ampi estremi che vanno da un minimo di 82,81 miliardi fino al massimo di 97,17 miliardi. La previsione più negativa parte dai dati di Refinitiv citati da Reuters che anticipano per il terzo trimestre Apple 2023 il calo di fatturato più consistente dal 2016 dovuto al calo stagionale di iPhone in vista dei nuovi modelli attesi a settembre.

Per gli analisti della società anche il fatturato di Mac e iPad minuirà, rispettivamente del 10,6% e dell’11,2%. L’unica nota positiva dovrebbe essere la divisione servizi. Le divergenze più ampie nelle previsioni riguardano proprio le vendite iPhone, previste in calo negli USA e nelle Americhe, ma con andamento più stabile o addirittura in aumento in Cina e altri mercati.

Le società di analisi più gettonate, come Morgan Stanley e Goldman Sachs prevedono risultati in linea o anche superiori alle previsioni di Wall Street, con possibili sorprese non solo per iPhone ma anche per Mac e Servizi. I report puntano già gli occhi sui numeri previsti in aumento nel trimestre di settembre con l’arrivo della gamma iPhone 15.

Apple fornirà l’audio streaming in diretta della conference call sui risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 a partire dalle 23 ora italiana del 3 agosto 2023. Macitynet seguirà la presentazione e pubblicherà articoli e approfondimenti.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.