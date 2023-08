Privateer, la startup di Steve Wozniak per offrire a tutti dati satellitari

Privateer è una startup del co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, della quale abbiamo già parlato lo scorso anno, che si è fatta notare per Wayfinder, strumento proposto come aiuto agli attuali sistemi di tracciamento degli oggetti spaziali in orbita.

Privateer adesso mira a offrire connettività satellitare alle masse; la tipologia di collegamenti alla quale pensa la società di Wozniak, è normalmente offerta ad enti governativi ma l’idea è di offrire a privati cittadini la possibilità di condividere con altri l’accesso al satellite, riducendo i costi a circa 50$ al mese contro i 500$ mensili mediamente richiesti.

Gli utenti che sono alla ricerca di dati locali simili a quelli che cercano altri nella propria zona, potranno condividere i costi per sfruttare il satellite più vicino e raccogliere dati.

Privateer – riferisce Bloomberg – offrirà vari software per facilitare il lavoro degli operatori satellitari che potranno offrire dati a livello regionale (territori di particolare interesse per i clienti), incluse funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale. La società ha anche presentato Pono, strumento da installare come “payload” scientifico su satelliti in grado di migliorare alcune funzionalità di elaborazione dei dati.

Gli operatori satellitari non dovranno occuparsi del download dei dati e dell’elaborazione degli stessi in proprio; Pono offrirà accesso ed effettuerà le analisi dei dati con il satellite ancora in orbita. Un portavoce di Privateer ha riferito a Bloomberg che l’azienda spera di poter sfruttare l’impianto satellitare a partire dal lancio del Falcon 9 di SpaceX di dicembre.

Un diverso prototipo di Pono è in lavorazione; il lancio di quest’ultimo è previsto per il prossimo anno e dovrebbe diventare pienamente operativo nel 2025.

Con Wayfinder (lo strumento di tracciamento della società) l’utente ha a disposizione da un’unica schermata i dati provenienti dal comando spaziale degli Stati Uniti, SeeSat-L, Planet Labs e JSC Vimpel; con Pono l’obiettivo è di rendere dati spaziali più accessibili e convenienti per gli operatori satellitari.

Il Woz è noto per dichiarazioni e prese di posizione non convenzionali, spesso sopra le righe: a maggio ha dichiarato che chi cerca una AI in grado di uccidere deve comprare una Tesla.

Tutti gli articoli che parlano del cofondatore di Apple Steve Wozniak sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.