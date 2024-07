Il prossimo Chromecast di Google non somiglia per niente a un Chromecast

Pubblicità

E’ in arrivo un nuovo Chromecast di Google, che però ha tutta l’aria di voler abbandonare il classico design che ha accompagnato gli ultimi modelli. Big G sta per abbandonare il fattore di forma stile dongle HDMI utilizzato nei precedenti dispositivi di streaming, optando per un set-top box più tradizionale.

Sebbene non ancora ufficiale, in rete circolano già le foto del prossimo dispositivo che, verosimilmente per prendere le distanze dai predecessori, perderà anche il nome di Chromecast. Il prossimo set top box di Google dovrebbe chiamarsi “Google TV Streamer”. Due qui, non sarà solo l’aspetto estetico dei Chromecast a scomparire, ma anche il nome.

Il nuovo dispositivo presenta una parte superiore inclinata e un design coerente con i più recenti hardware di Google. Il telecomando incluso ricorda quello del Chromecast di ultima generazione, anche se è più lungo e dispone di un bilanciere del volume frontale.

Si prevede che Google TV Streamer verrà presentato durante l’evento hardware di Google in programma il 13 agosto prossimo, insieme a una serie di altri prodotti come Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9, Pixel Watch 3, Pixel Watch 3 XL e, probabilmente, altre novità ancora.

Molti aspettavano che Google sviluppasse un lettore di streaming più potente per competere con l’Apple TV 4K. L’attuale, Chromecast con Google TV, lanciato nel 2020, non è riuscito a raggiungere certamente questo obiettivo, lasciando Nvidia Shield quale migliore alternativa sul mercato termini di prestazioni.

Non manca molto, comunque, al nuovo Google TV Streamer, così che in poche settimane si saprà se Big G riuscirà a alzare il livello, o se manterrà specifiche più modeste per contenere i prezzi e competere nella solita fascia di prezzo di Google, quella sotto i 100 dollari.

Probabilmente, il cambio di nome e di form Factor lascia presagire ad una periferiche con potenzialità maggiori, o comunque differenti, rispetto ai semplici dongle.