Rivoluzione in cucina con la lavastoviglie portatile smart BlitzHome

La tecnologia ha fatto un altro passo avanti nella tua cucina. Presentiamo la BlitzHome®BH-CDW1, una lavastoviglie portatile da appoggio con controllo APP. Questo gioiello tecnologico offre una capacità di 4-6 set, una doppia modalità di ingresso dell’acqua, una spruzzatura a 360° e una temperatura elevata di 75°. E la notizia migliore? È ora disponibile a un prezzo imperdibile.

Controllo intelligente

Grazie alla sua funzione di controllo APP, potete monitorare lo stato della lavastoviglie in tempo reale e impostare il timer per il lavaggio delle stoviglie. Questo vi permette di avere sempre tutto sotto controllo, anche quando siete fuori casa.

Versatilità e comodità

La doppia modalità di ingresso dell’acqua vi permette di aggiungere acqua direttamente al serbatoio o di collegare la lavastoviglie al rubinetto. Questa caratteristica la rende ideale per case di piccole dimensioni, appartamenti, ma anche per barche e camper.

Diverse modalità di lavaggio

Con cinque programmi di lavaggio tra cui scegliere, la BlitzHome®BH-CDW1 soddisfa tutte le vostre esigenze quotidiane. Che si tratti di stoviglie comuni, di un lavaggio rapido di 29 minuti o di una modalità eco-friendly, questa lavastoviglie ha la soluzione giusta per voi.

Prestazioni eccezionali

La funzione di lavaggio a spruzzo 3D a 360° garantisce una pulizia potente e completa. I doppi bracci irroratori coprono ogni angolo, rimuovendo le macchie in modo efficace. Inoltre, la funzione di asciugatura rapida previene la crescita dei batteri, garantendo stoviglie sempre pulite e sicure.

