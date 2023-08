WhatsApp sperimenta gli adesivi generati da AI

Whatsapp sta mettendo alla prova la possibilità di creare adesivi personalizzati usando l’AI generativa. Secondo WABetaInfo questa funzione al momento sarebbe limitata ai tester iscritti al programma Google Play Beta e siccome le prove starebbero andando nel verso giusto con molta probabilità nelle prossime settimane l’accesso sarà esteso ad una platea più vasta. Ma di cosa si tratta?

Il nuovo strumento

In sostanza chi può già provare questo nuovo strumento vede un nuovo pulsante chiamato Crea quando apre la tastiera e attiva la scheda degli adesivi. Dopo averlo cliccato non deve far altro che descrivere l’adesivo che vorrebbe utilizzare e gli algoritmi di intelligenza artificiale, in maniera del tutto automatica, mostreranno una serie di adesivi che più si avvicinano a quanto richiesto. Se qualcuno di questi risponde alle proprie esigenze, si seleziona e semplicemente si invia nelle chat desiderate.

Secondo chi ha già messo alla prova il sistema questo tipo di adesivi sarebbe facilmente riconoscibile e chi lo riceve viene informato del fatto che quell’adesivo è stato generato dall’intelligenza artificiale. Al momento c’è anche la possibilità di segnalare a Meta (la casa-madre di Whatsapp, ndr) se si ritiene che qualche adesivo di questo tipo sia dannoso o inappropriato.

Il futuro

È da diversi mesi che vediamo l’AI generativa insinuarsi sempre più profondamente nelle varie app, quindi non è proprio una sorpresa scoprire che Whatsapp ha trovato almeno un modo per impiegarla nella sua piattaforma. Nel caso specifico, se (come sembra probabile) l’operazione andrà in porto, presto gli utenti avranno a disposizione uno strumento per creare adesivi senza dover necessariamente usare sempre gli stessi, rendendo le chat più variegate, e senza dover avere chissà quale competenza tecnologica per crearli manualmente come si è fatto fino ad oggi. Successivamente lo stesso strumento dovrebbe essere implementato anche sulle altre due applicazioni di Meta, Instagram e Facebook Messenger.

