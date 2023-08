Apple e la strana storia del tasto Termina Chiamata su iOS 17

Ci sono voluti due mesi perché qualcuno se ne accorgesse, o almeno perché il cambiamento diventasse di dominio pubblico: con iOS 17 il pulsante per terminare una chiamata si trova infatti in una posizione diversa.

Cosa cambia

Già dalla prima beta anziché trovarlo – come al solito – in basso e al centro, Apple l’aveva affiancato agli altri pulsanti presenti nell’area centrale dello schermo, e per di più l’aveva messo all’angolo: in basso a destra.

Non solo quindi in una posizione scomoda perché più difficile da raggiungere con una sola mano, specie sui modelli come i Pro Max dove lo schermo è davvero grande, ma trovandosi angolato per chi usa iPhone da anni poteva essere davvero facile sbagliarsi, cliccando qualcos’altro.

Un cambiamento radicale e per una delle funzioni principali di iPhone, eppure nessuno se ne era accorto: così né a giugno né a luglio si è visto in rete anche un solo articolo che ne parlasse. La notizia è balzata agli onori della cronaca la scorsa settimana, quando Kif Leswing della CNBC ha fatto notare come la memoria muscolare degli utilizzatori più assidui di iPhone dovrà essere “riprogrammata” per far sì che ci si abitui a questo nuovo riposizionamento del pulsante rosso.

Da lì sono seguiti centinaia di commenti, per lo più critici e allarmati, di chi faceva notare come in effetti mettere il pulsante di interruzione della chiamata all’angolo non era per nulla intuitivo, né comodo da usare.

Meno peggio del previsto

Per fortuna dalla sesta (e per ora ultima) beta di iOS 17 pare che le cose siano leggermente cambiate perché Apple ha riposizionato il pulsantone rosso al centro della schermata. Tuttavia rimane inserito nel blocco dei sei pulsanti centrali e non nella parte inferiore dello schermo, come invece era da abitudine almeno fino ad iOS 16, quindi a meno che non le cose non cambino da qui al rilascio pubblico previsto per settembre, bisognerà comunque abituarsi ad un nuovo riposizionamento del tasto rosso per terminare la chiamata, anche se il cambiamento sarà meno drastico di quanto ci si poteva aspettare fino a pochi giorni fa.