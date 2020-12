Samsung Galaxy S21 Ultra avrà sei fotocamere

Prima ci si sfidava a chi aveva lo schermo più grosso, adesso la guerra degli smartphone non guarda più ai display ma punta tutto sul comparto fotografico: ce lo ribadiscono una serie di anticipazioni sul prossimo Samsung Galaxy S21 pubblicate nelle scorse ore da WinFuture. Del telefono, che sarà presentato in un evento a gennaio, si sapevano già molte cose, ma adesso si scopre anche come sarà probabilmente strutturato dal punto di vista della fotografia e dei video.

Sul retro – si legge – ci saranno ben cinque fotocamere (la sesta è quella frontale, ndr), ciascuna con le sue peculiarità. C’è chiaramente da competere con il top di gamma di Apple, iPhone 12 Pro Max commercializzato a partire dal mese scorso e che da questo punto di vista offre sensibili miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Per quanto riguarda Samsung Galaxy S21 Ultra, ci dovrebbero essere due teleobiettivi: un 3x, per una lunghezza focale equivalente pari a 72 mm, già ottima quindi per le foto in ambito ritrattistica, e addirittura un 10x, praticamente un 240mm che comincia a essere una lunghezza focale piuttosto interessante se si guarda alla fotografia naturalistica.

Entrambi gli obiettivi sono per altro accompagnati da un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine, che dovrebbe perciò garantire l’acquisizione di ottime foto anche a mano libera, riducendo al minimo – se non eliminando del tutto – le possibilità di mosso quando non si ha a disposizione un treppiede. Si dice che il 10x utilizzi un sistema periscopico, come quello già visto nel telobiettivo del Galaxy S20 (e che potrebbe usare anche Apple sui prossimi iPhone), in modo tale da poter offrire questo importante zoom senza movimenti meccanici. Per questa componente ci si aspetta anche uno zoom ibrido per andare oltre il limite fisico del 10x.

La fotocamera principale – scrivono – sarà invece una grandangolare da 24mm, quindi leggermente più ampia della 26mm che si trova sul modello attuale che andrà a sostituire, posizionata su un sensore da ben 108 MP migliore di quello attuale e sarà accompagnata da un modulo AF laser che velocizza la messa a fuoco automatica, rendendola anche più precisa (questa tecnologia, assente in Galaxy S20, la troviamo già sul Note 20 Ultra, ndr).

Visto che dal punto di vista della fotografia computazionale Samsung è rimasta un po’ indietro rispetto ad Apple e Google – solo di ricente è riuscita a pareggiare i conti nelle fotografie in notturna – la sfida ad iPhone 12 Pro Max potrebbe spostarsi soprattutto nel settore video: si dice infatti che dovrebbe consentire di filmare in 8K, che sarebbero il doppio rispetto al 4K offerto dai top di gamma Apple.

Tra le altre caratteristiche anticipate dalla fonte, ci dovrebbe essere uno schermo da 6.8″ con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, che potrebbe ridurre i consumi energetici come già accade sul Note 20 Ultra. Ci dovrebbe essere anche il supporto alla S Pen, che sarà venduta a parte. A tal proposito, come Apple pare che anche Samsung eliminerà il caricatore dalla confezione e presumibilmente giustificherà questa decisione con gli stessi motivi (ovvero per i benefici ambientali che ciò comporta). I più cinici si saranno già accorti che questo è un bel vantaggio anche per i profitti di entrambe le aziende, tuttavia ridurre i rifiuti elettronici è senza dubbio una buona idea vista la già devastante situazione del nostro pianeta. Per di più Samsung usa la porta USB-C piuttosto che un connettore proprietario, il che rende la soluzione ancora più ecologica.

Al momento non sappiamo quando sarà commercializzato il Galaxy S21 Ultra, mentre secondo le voci la presentazione dovrebbe avvenire il 14 gennaio. Per questo si attende conferma da parte di Samsung. Sempre nel 2021 sono attesi in arrivo nuovi smartphone pieghevoli del costruttore sudcoreano.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.