Netflix ora si vede su Amazon Echo Show

Da oggi, in Italia, gli utenti Alexa potranno godersi i contenuti disponibili sul catalogo Netflix direttamente sul proprio Echo Show. Basterà semplicemente dire «Alexa, apri Netflix» e accedere al proprio account per iniziare.

In quest’anno segnato dalla pandemia, gli utenti si rivolgono ai propri dispositivi Echo Show per il proprio intrattenimento. Infatti, in questo periodo, rispetto all’anno scorso, si stanno guardando più del doppio dei contenuti video disponibili sulle piattaforme streaming – come Prime Video – sui dispositivi Echo Show. Oggi Amazon arricchisce ulteriormente la sua offerta di intrattenimento, introducendo anche Netflix.

Gli utenti potranno infatti accedere al catalogo completo di Netflix incluse le produzioni originali come La Regina degli Scacchi, Jingle Jangle e The Crown, usando solo la voce. È possibile cercare, navigare e guardare film o serie TV rivolgendosi semplicemente ad Alexa, dedicando così più tempo a godersi i contenuti piuttosto che a cercarli. Basterà dire per esempio «Alexa, mostrami commedie su Netflix» o «Alexa, guarda The Crown su Netflix».

«I clienti ci dicono che amano la comodità di Alexa e la possibilità di usare la voce per sfogliare e controllare i contenuti che guardano su Echo Show e Fire TV» dichiara Heather Zorn, Director, Alexa Entertainment. «Siamo entusiasti di aggiungere Netflix al nostro elenco di piattaforme di contenuti su Echo Show e di portare, così, la comodità di Alexa a un numero ancora maggiore di abbonati Netflix».

Di seguito alcune domande da fare ad Alexa per accedere ai contenuti su Netflix:

«Alexa, mostrami film comici»

«Alexa, cerca film d’azione»

«Alexa, apri Netflix»

Nuove funzioni video per scegliere cosa guardare

Oltre ad aggiungere più contenuti tra cui scegliere, l’obiettivo è anche quello di rendere più semplice la ricerca e la scelta dei film e delle serie da guardare. Di recente Amazon ha introdotto una nuova home page video per fornire consigli personalizzati su cosa guardare: basterà dire «Alexa, apri la video home». Le nuove pagine con i dettagli dei video offrono anche ulteriori informazioni sulla serie o su film selezionati.

