Apple brevetta lo schermo ProMotion agli steroidi per iPhone

Fin da quando Apple ha implementato la tecnologia ProMotion su iPad Pro nel 2017, le anticipazioni indicano che è in arrivo anche su iPhone: finora non si è vista, ma Apple ha depositato un brevetto che lascia sperare la sua introduzione nella gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno.

Grazie alla tecnologia ProMotion la frequenza di aggiornamento dello schermo degli iPad Pro viene regolata in automatico in base al tipo di applicazioni e compiti che l’utente sta eseguendo. Così se stiamo scrivendo una mail o leggendo una pagina web la frequenza di aggiornamento viene ridotta, viceversa viene aumentata quando è in esecuzione un videogioco. In questo modo la visualizzazione viene migliorata e resa più fluida, preservando allo stesso tempo la durata della batteria.

Il brevetto Apple depositato per la tecnologia ProMotion su iPhone indica che la frequenza di aggiornamento può essere aumentata di una volta rispetto a quella base, oppure triplicata o anche quadruplicata. Tenendo presente che tutti gli iPhone finora offrono una frequenza di aggiornamento di 60Hz, in teoria questa tecnologia permette di arrivare fino a 240Hz. Fin dall’introduzione di iPad Pro 2017 la frequenza ProMotion arriva fino a un massimo di 120Hz. Oggi in circolazione ci sono smartphone Android che superano questo valore, nessun dispositivo mobile però arriva a 240Hz.

Così anche se ProMotion su iPhone è già stato indicato in arrivo per diverse generazioni precedenti, oltre che per quella attuale di iPhone, l’arrivo del brevetto, segnalato da AppleInsider, lascia sperare che iPhone 13 sia la volta buona. Per gli iPhone 13 sono attesi schermi OLED con tecnologia LTPO a basso consumo, ideali anche per regolare la frequenza di aggiornamento: tutto quello che è emerso finora sulla gamma iPhone 13 del 2021 è in questo approfondimento di macitynet.

