Samsung Galaxy Tab Active3 è un nuovo tablet progettato per resistere in ambienti difficili

Samsung Electronics ha presentato il nuovo Galaxy Tab Active3, un tablet rugged, basato sul design del Tab Active2, presentato come realizzato con particolare attenzione ad ambienti difficili, con funzioni come il Touch Sensitivity utile cn professioni come quelle dei soccorritori, che utilizzano i guanti (da lavoro sottili standard) per lavorare in modo sicuro in ambienti e condizioni difficili .

Galaxy Tab Active3 dispone della certificazione MIL-STD-810H ed è utilizzabile negli ambienti più estremi. Stando a quanto dichiara il produttore, il dispositivo è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 1,5 metri con la cover protettiva in dotazione. Non manca La classificazione IP683 per la resistenza alla polvere e all’acqua (fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti).

Per quanto riguarda l’hardware integra il processore Exynos 9810, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di archiviazione interna; il Wi-Fi MIMO offre connettività per il trasferimento veloce dei dati. La batteria da 5050 mAh sostituibile supporta anche la ricarica veloce tramite USB e POGO pin. Per le aziende che utilizzano tablet in una posizione fissa, ad esempio per un chiosco multimediale, Tab Active3 supporta una modalità senza batteria (richiede un accessorio fonte di alimentazione dedicato).

La fotocamera posteriore è da 13 MP con flash (AF, F1.9); quella anteriore da 5MP (F2.2). Il tasto Active sul lato del dispositivo consente l’accesso alle app o ai programmi utilizzati più spesso: comodo per le chiamate di emergenza, la scansione, la funzione Push to Talk e altro ancora. Anche l’S-Pen offre certificazione IP68, è comoda per l’acquisizione di firme e per la gestione di documenti complessi in ambienti in cui vengono indossati i guanti; è è anche resistente all’acqua e alla polvere.

Le dimensioni sono: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, 429g. Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529 € nella colorazione Black.