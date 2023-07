Samsung mostrerà i nuovi Galaxy Z all’evento Unpacked del 26 luglio

Samsung ha già anticipato la data dell’evento Unpacked che si svolgerà a luglio a Seoul (Corea del Sud), confermando giorno e luogo dell’evento nel corso del quale verranno svelati i nuovi pieghevoli Galaxy Z e altri prodotti.

L’evento si svolgerà il 26 luglio al Coex, uno dei più grandi convention center e centri espositivi nel distretto di Gangnam nella la città di Seul, e sarà trasmesso in diretta sul sito Samsung e sul canale YouTube dell’azienda sudcoreana.

“Una nuova spinta culturale è in arrivo”, riferisce Samsung in un pomposo comunicato. “Seguiteci nel nostro percorso per scoprire i nuovi Galaxy, ammirandole nostre ultime tecnologie che aprono nuove possibilità e cambiano la vita”. L’invito si conclude invitando a passare al “flip side”, gioco di parole per ricordare il dispositivo pieghevole e che significa anche “dall’altra parte”.

Samsung ha previsto un evento dal vivo per offrire la possibilità di provare i dispositivi a chi si troverà nella Seoul Plaza, davanti al of Seoul City Hall, con spettacoli dal vivo prima e dopo l’evento.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo Galaxy Z Flip dovrebbe vantare un display più grande rispetto ai precedenti modelli (display esterno da 3,6″ che dovrebbe occupare gran parte della scocca superiore), e il nuovo Galaxy Z Fold vantare una cerniera “a goccia” che dovrebbe consentire una perfetta chiusura tra le due parti, oltre allo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Oltre ai nuovi pieghevoli, sono previsti anche i nuovi tablet dalle gamma Galaxy Tab S9 (base, plus e ultra), il nuovo smartwatch Galaxy Watch 6 (in due varianti) e la nuova generazione degli auricolari Galaxy Buds.