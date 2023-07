Panasonic LUMIX GH6 è più potente nel video con il firmware 2.3

Panasonic ha annunciato il rilascio della versione 2.3 del firmware per LUMIX GH6.

La nuova versione sarà disponibile per il download gratuito a questo indirizzo del sito del produttore a partire dall’11 luglio 2023.

Prima novità di questa versione del firmware è la registrazione video RAW sul registratore esterno Blackmagic Design. Il monitor/registratore “Blackmagic Video Assist 12G HDR” di Blackmagic Design permette l’output di video RAW a 12-bit in [5.7K], [C4K], [Anamorfico (4:3) 5.8K], [Anamorfico (4:3) 4.4K] via HDMI per il salvataggio in formato Blackmagic RAW.

Altra novità è il supporto dell’output video a 4K 120p/100p HDMI: è possibile eseguire l’output di video C4K 120p/100p o 4K 120p/100p su un dispositivo esterno via HDMI.

Sul sito del produttore è riportata la procedura di aggiornamento del firmware della DC-GH6 alla versione 2.3, diversa dalla procedura di aggiornamento normale. È necessario tempo (approssimativamente tra 15 e 30 minuti). Panasonic riferisce che se la temperatura interna del dispositivo è elevata, ad esempio subito dopo un utilizzo prolungato o quando la temperatura esterna è elevata, l’aggiornamento viene interrotto e potrebbe essere necessario attendere con il dispositivo spento per circa un’ora finché la temperatura non si abbassa. Si consiglia di evitare di eseguire l’aggiornamento dopo un utilizzo prolungato dell’apparecchiatura o in presenza di una temperatura esterna elevata.