Tutti in fila alla WWDC 2019, foto e video da San Jose da uno sviluppatore italiano

Il keynote Apple WWDC 2019 inizia alle 10 di mattina a San Jose, questa sera alle ore 19 in Italia, ma la fila per essere i primi a entrare nella sala del McEnery Convention Center è iniziata prestissimo: in questo articolo trovate le foto e anche un breve filmato realizzati da Andrea Antonioni, uno sviluppatore italiano che partecipa alla WWDC 2019.

Nel primissimo scatto che abbiamo pubblicato anche nella pagina dedicata alla diretta di Macitynet che inizia alle 18,30, è possibile ammirare centinaia di persone già in fila verso le 4 di mattina. Il cielo non è ancora completamente chiaro e, nonostante il clima mite della California, è consigliabile un giubbotto o una felpa.

Nel breve video che segue invece è possibile osservare l’accensione della grande insegna che Apple ha realizzato per la WWDC 2019. La grafica stilizzata con effetto neon è la stessa che si ritrova ovunque anche sulle pagine web dedicate all’evento.

L’accensione dell’insegna è accolta con una ovazione delle numerose persone in fila, primo segno tangibile dell’arrivo delle novità Apple che saranno svelate sul palco da Tim Cook e dagli altri dirigenti di Cupertino.

In un’altra fotografia inviataci da Andrea Antonioni è visibile il suo badge personale per accedere all’evento.

Quasi oltre 3 ore prima dell’inizio del keynote Apple WWDC 2019 le porte del McEnery Convention Center si sono spalancate per gli sviluppatori più mattinieri, come sempre accolti da un impeccabile buffet organizzato da Apple per rifocillare migliaia di persone con caffè, dolciumi e altre stuzzicherie.

Tutte le novità attese da Apple alla WWDC 2019 sono riassunte in questo articolo. Macitynet seguirà l’evento in diretta, a partire da questa pagina alle ore 18:30, con la trascrizione in italiano di tutte le novità man mano che vengono presentate sul palco da Tim Cook e dagli altri dirigenti Apple. In contemporanea alle notizie in tempo reale, costantemente aggiornate sulle novità presentate, che saranno visibili direttamente sulla nostra HomePage.