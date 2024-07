Riven remake, il seguito di Myst ottiene voti top

Pubblicità

Come anticipato disponibile dal 25 giugno, il remake di Riven è accolto da una selva di recensioni positive, commenti entusiasti di utenti e redattori che lo hanno già provato, mentre lo sviluppatore Cyan Worlds celebra il lancio con una serie di sconti che permettono di rigiocare o di scoprire per la prima volta i mondi onirici di Myst e Riven risparmiando rispetto al prezzo di listino.

L’apprezzato seguito di Myst torna in una versione rivista da zero, realizzata con Unreal Engine 5. A differenza degli originali, che permettevano di selezionare una direzione per visualizzare l’animazione dello spostamento e poi il nuovo scenario fisso, il remake permette di muoversi liberamente nel mondo di gioco ricostruito completamente in 3D.

Rimangono gli sfidanti enigmi di cui prima occorre comprenderne il funzionamento per poi tentare la soluzione. Gli sviluppatori Cyan hanno realizzato un ottimo lavoro ammodernando il gioco e le sfide, oltre a renderlo un filo più appetibile ai nuovi giocatori, meno avvezzi alle difficoltà e alle meccaniche dei giochi classici.

Il remake di Riven richiede come sistema minimo macOS Sonoma 14.5, processore Apple Silicon, 8 GB di RAM e 30 GB di spazio disponibile su SSD o HDD: lo sviluppatore consiglia 16GB di memoria RAM.

I requisiti minimi per PC Windows sono Windows 10 o 11, AMD Ryzen 7 2700X 8 core, Intel i5 7000 Series, 16GB di memoria RAM, scheda video AMD Radeon RX 5700XT, NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8 GB, almeno 8 GB di VRAM: lo sviluppatore consiglia 32 GB di RAM e schede video superiori. Ricordiamo che è disponibile anche per i visori Quest 2 e Quest 3 di Meta.

Sconti Cyan Worlds per il lancio del remake di Riven

In occasione del ritorno di Riven in versione remake, lo sviluppatore Cyan Worlds propone il 10% di sconto sul prezzo di lancio di 33,99 su Steam che scende così a 30,59 euro: il gioco è disponibile anche da questa pagina di Mac App Store.

Gli sconti sono più consistenti per gli altri giochi di Cyan in abbinamento al remake di Riven: sconti fino al 33% per i pacchetti Myst e Riven e sconti ancora superiori per la versione originale del gioco, per chi volesse cimentarsi con il classico in formato originale.