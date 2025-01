Abiti da vecchi a nuovi col levapelucchi Severin in sconto a 9,99€

Pubblicità Se volete mantenere i vostri capi di abbigliamento sempre in perfette condizioni liberandoli facilmente da pelucchi, pallini, non c’è niente di meglio di un levapelucchi elettrico come quello attualmente in promozione proposto da Severin. Stiamo parlando di quello strumento indispensabile per tenere “in forma” maglioni, felpe, pigiami, guanti e sciarpe, oppure con biancheria intima termica e peluche, che dopo un po di tempo cominciano a diventare pieni dei classici pallini antiestici fastidiosi. Le lame rasano questi pallini, governate da un potente motore garantendo quindi un’azione rapida ed efficiente. Grazie ai fori di varie dimensioni, verranno rimossi dai capi i pelucchi di qualunque dimensione in modo pratico. L’ampia superficie della lama consente di trattare una superficie più grande sull’indumento, quindi saranno necessarie meno passate per rendere il vostro capo come nuovo. Nella confezione c’è una ghiera per l’uso su stoffe ruvide e offre un meccanismo di tenuta a distanza per superfici lanose più grosse. Il recipiente che raccoglie i pelucchi è facile da rimuovere e svuotare; l’alimentazione è fornita da due batterie mezza torcia. e nella confezione trovate uno spazzolino per facilitare la manutenzione del dispositivo. Questo accessorio che non dovrebbe mancare in nessuna casa, costerebbe 12,99 €. Oggi lo pagate 9,99 €

