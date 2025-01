Galaxy S25 Edge anticipa Apple e lancia il rivale di iPhone 17 Air

Pubblicità

Durante l’evento Samsung Unpacked appena tenutosi, l’azienda ha presentato in anteprima il Galaxy S25 Edge, il dispositivo ultra sottile che anticipa iPhone 17 Air. Il modello si aggiunge alla gamma S25, anche questa svelata nel corso dell’evento.

Con questa mossa, Samsung batte sul tempo Apple, che secondo tutti i rumor sta preparando il lancio di iPhone 17 Air o Slim, ossia una versione più sottile del suo iPhone, anche andrà ad affiancare la linea di iPhone 17 attesa per l’autunno prossimo.

Secondo quanto dichiarato da TM Roh, presidente della divisione mobile di Samsung, in un’intervista a Bloomberg News, il Galaxy S25 Edge sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri mercati entro la metà dell’anno. Il dispositivo integrerà molte delle tecnologie presenti nel modello Ultra, ma in una scocca ancora più sottile. Il dispositivo, a detta del presidente, è pensato per tutti i clienti che cercano “le migliori prestazioni, le funzionalità fotografiche più avanzate e le migliori capacità di intelligenza artificiale, ma desiderano anche un design più accattivante che si distingua dalla massa”.

Sebbene l’estetica del dispositivo anticipi la volontà di Apple di lanciare sul mercato un terminale ultra sottile, sembra che la filosofia sia diversa. Ed infatti, Samsung ha lasciato intendere che si tratterà praticamente di un top di gamma, mentre iPhone 17 Air dovrebbe essere un medio gamma, senza dunque le caratteristiche fotografiche dei modelli Pro.

Samsung ha scelto il nome “Edge” per richiamare sia il design sottile del dispositivo, sia l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Inoltre, il nome rievoca il brand utilizzato in passato dall’azienda per i primi smartphone con display curvo.

Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali, sembra che il terminale possa avere uno spessore di appena 6,4 mm, dunque parecchio più sottile rispetto ai 7,7 mm del modello S25+.

Roh ha espresso grande fiducia nel successo del prodotto, pur non avendo ancora stabilito un prezzo definitivo. Tuttavia, ha confermato che il Galaxy S25 Edge sarà più economico rispetto al modello Ultra, che ha un prezzo di partenza in Italia di 1499 euro.