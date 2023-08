Galaxy S24 Ultra previsto con design piatto e schermo super luminoso

Samsung ha appena lanciato la sua ultima serie di dispositivi pieghevoli, ma, come sempre, c’è in arrivo un altro terminale top: in anticipo sul debutto previsto all’inizio dell’anno prossimo, una nuova fuga di notizie rivela che Galaxy S24 Ultra porterà un notevole miglioramento del display, con una luminosità di picco impressionante.

I dispositivi Galaxy vengono generalmente apprezzati per i loro display, che sono solitamente tra i migliori sul mercato. Tuttavia i terminali top di gamma di Samsung sono scivolati un po’ indietro in questo senso negli ultimi anni. Galaxy S23 Ultra, ad esempio, ha un grande display AMOLED da 6,8 pollici, ma con una luminosità massima di 1.750 nit.

Nel frattempo, iPhone 14 Pro Max, che utilizza anch’esso un display prodotto da Samsung, può arrivare a 2.000 nit. Anche Oppo Find X6 Pro può arrivare a valori più alti di massimo 2.500 nit.

A quanto pare Galaxy S24 Ultra manterrà un display AMOLED da 6,8 pollici, ma con un pannello più luminoso, proprio da 2.500 nit. Sarà un notevole miglioramento rispetto al modello attuale e probabilmente rientrerà tra i display più luminosi in assoluto per smartphone, questo fino al prossimo modello top. Ice sostiene anche che la risoluzione del display cambierà a 3.120 × 1.440 pixel, il che significa che questo sarà un display leggermente più ampio con formato 19,5:9.

Questo schermo più ampio potrebbe essere il risultato del passaggio di Samsung a un display piatto, abbandonando finalmente il design in vetro curvo che è stato utilizzato per anni. Ice basa questa possibilità sulla larghezza del telefono e su alcune altre specifiche non divulgate.

Ovviamente l’anticipazione non è ancora confermata, ma appare comunque verosimile. Samsung si è allontanata dai display curvi sui flagship Galaxy S non Ultra, e i pannelli curvi sono diventati considerevolmente meno comuni nel design degli smartphone. Google, ad esempio, dovrebbe abbandonare il vetro curvo sul prossimo Pixel 8 Pro.

Ad ogni modo, la serie Galaxy S24 dovrebbe fare il suo debutto all’inizio del 2024, con le varianti non Ultra pronte a miglioramenti rispetto all’attuale linea, come una batteria più grande.