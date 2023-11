La bici elettrica Lotus Type 136 costa come un’auto

L’azienda automobilistica Lotus non è mai stata associata a veicoli economici e, come facilmente prevedibile, questo vale anche per quelli elettrici del marchio, come l’ultima arrivata Lotus Type 136, una bici elettrica che fa tutto il possibile per celare la sua vera natura con un design futuristico e filante.

Lotus Type 136 è stata presentata questa settimana con un prezzo astronomico di quasi 25.000 dollari circa 23mila euro. Il prezzo, davvero molto più caro ad esempio di una bici elettrica Audi super costosa, è parzialmente giustificato dal marchio Lotus, mentre per l’altra parte è la tecnologia a bordo delle due ruote a far lievitare così tanto il listino.

È difficile presentare una bicicletta elettrica da 9,8 kg senza essere creativi. Ad esempio, la batteria è mascherata come una tradizionale boraccia dell’acqua e il sistema di guida a motore HPS pesa soltanto 1,2 kg.

Il telaio della bicicletta si concentra sull’aerodinamica grazie all’eredità di design dell’azienda, con Lotus che sfrutta la “competenza di design e ingegneristica maturata in oltre 30 anni di successi su strada e pista nel ciclismo”. Il manubrio a forma di V contribuisce all’approccio aerodinamico.

Altre ragioni del prezzo elevato includono caratteristiche come l’origine artigianale del telaio in fibra di carbonio made in Italy, nonché la “forcella a forma di ala” e i “pedali a forma di volta” ispirate alla bicicletta Hope Lotus utilizzata alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Le prime e-bike Lotus Type 136 prodotte saranno numerate singolarmente come parte di una edizione limitata, aumentando ulteriormente il loro valore. Lotus afferma che seguiranno ulteriori modelli come parte di una produzione più ampia con prezzi più bassi intorno alle 15.000 sterline circa 17mila euro.

Una parte consistente del prezzo di Lotus Type 136 deriva dalla progettazione super leggera, anche se non è la bici elettrica più leggera che sul mercato. Questo primato spetta a Freicycle e-bike che pesa soltanto 6,872 kg.

Alla fine, però, questo modello non è mai stato messo in produzione, ma è rimasto un progetto personalizzato. La bici elettrica in produzione più leggera ad oggi dovrebbe essere la HPS Domestique, che pesa solo 8,5 kg. Ancora, Hummingbird ha la bici elettrica pieghevole più leggera con 10,3 kg, mentre Trek afferma di avere la mountain bike elettrica full-suspension più leggera con 15,75 kg.

Su Macitynet trovate tutte le notizie su auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.