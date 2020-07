Apple Pay permetterà di pagare scansionando un codice QR?

Nella beta di iOS 14 – versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori – è stato individuata una funzionalità che sembra fare riferimento alla possibilità di effettuare pagamenti con Apple Pay scansionando un codice QR o un codice a barre con la fotocamera di iPhone.

A riferirlo è il sito 9to5Mac che ha individuato riferimenti specifici nel codice dell’app Wallet della seconda beta di iOS 14.

La funzionalità in questione al momento non è attiva ma a quanto sembra di capire permetterà all’utente di scansionare un codice QR con la fotocamera dell’iPhone per pagare bollette usando una carta compatibile con il servizio di pagamento memorizzata nel Wallet. Dovrebbe essere possibile anche l’operazione contraria: pagare generando un codice QR dell’app Wallet, permettendo una interazione con app di terze parti.

Apple non ha parlato questa funzionalità nel corso dell’ultima conferenza per sviluppatori (WWDC 2020) e d’altra parte non è ancora completata e non è chiaro quando verrà eventualmente ufficializzata. Essendo una funzionalità apparsa per la prima volta nella beta 2 di iOS 14 potrebbe anche essere qualcosa sul quale Apple sta ancora lavorando e nulla di definitivo.

La public beta di iOS 14 dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’anteprima per gli sviluppatori di iOS 14 è disponibile per gli iscritti all’Apple Developer Program su developer.apple.com ed è arrivata l’8 luglio alla sua seconda versione; la public beta di iOS 14 dovrebbe arrivare nei prossimi giorni su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s e modelli successivi.

Per sapere tutto di iOS 14 partite da questa pagina. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.