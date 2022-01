Scatola portacavi D-Line, il disordine sparisce e la sicurezza aumenta

C’è un accessorio che i produttori di ciabatte elettriche dovrebbero includere con la vendita di queste ultime, ma che al momento siamo costretti ad acquistare separatamente. Perché per quanto semplice e banale possa sembrare, elimina due grandi problemi che hanno in realtà svariate sfaccettature e che rientrano in due macrocategorie, quella del ordine e della sicurezza.

Con una cassetta per la gestione dei cavi, conosciuta nel settore anche come unità di organizzazione dei cavi, è infatti possibile contenere prolunghe e cavi disordinati, creando così un ambiente non solo più ordinato ma anche, come dicevamo poc’anzi, maggiormente sicuro.

Su Amazon troviamo quelle prodotte da D-Line, un’azienda nota principalmente per la realizzazione di prodotti dedicati alla gestione dei cavi apparentemente facili da usare e con un piacevole aspetto moderno. Nel caso delle scatole in questione, nel produce di due tipi che differiscono unicamente per le dimensioni: una, capace di ospitare una tradizionale ciabatta con quattro prese Shucko (misura 32,5 x 12,5 x 11,5 centimetri), l’altra invece con lo spazio per una ciabatta da sei Shuko, lunga 41,5 x 16,5 x 13,5 centimetri.

Entrambe presentano tre aperture di ingresso e uscita dei cavi sul retro e se si utilizzano in combinazione con corrugati, canaline o passacavi spiralati, il risultato è certamente migliore. Ma già soltanto la scatola risolve parecchi problemi, perché protegge ciabatta – e quindi prese e caricatori collegati – dalla polvere, dai bambini, dagli animali domestici e dagli aspirapolvere automatici, celebri per incastrarsi matematicamente proprio in prossimità dei grovigli dei cavi.

Sono molto comode in tutti gli ambienti, dall’ufficio allo studio in casa, per eliminare i cavi antiestetici sotto la scrivania o in altri punti a vista, come ad esempio sul piano di lavoro della postazione da gaming. Oppure dietro o sotto al televisore, e sicuramente durante le festività natalizie, quando la casa viene sommersa da luci e quindi altrettanti cavi e alimentatori da collegare per l’occasione.

Sono costruite in ABS e sono quindi resistenti ed elettricamente sicure: il coperchio è costruito con sistema di blocco a click e tutta la struttura presenta spigoli arrotondati e una superficie rifinita. Ad oggi accessori come questo rappresentano la soluzione migliore per nascondere e proteggere cavi e prese.

Nel caso di quelle prodotte da D-Line e in vendita su Amazon, come dicevamo abbiamo due prezzi e due misure, con una leggera differenza tra la versione nera e quella bianca, che è più economica della prima. Il modello più piccolo costa infatti 14,99 euro per quello di colore bianco e 19 per quello nero, mentre la versione più grande costa 19 euro in colorazione bianca e 24 in quella nera.