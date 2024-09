Concorso MacX MediaTrans, backup e gestione dati perfetta per iPhone prima di iOS 18

Pubblicità Con il prossimo aggiornamento di iOS 18 e l’arrivo dei nuovi iPhone 16, è fondamentale assicurarsi che i propri dati siano al sicuro. Molti utenti di iPhone si sono già trovati in difficoltà durante il passaggio a un nuovo dispositivo o con l’aggiornamento del sistema operativo, sperimentando la perdita di dati o il temuto blocco di iTunes. Qui entra in gioco MacX MediaTrans, il miglior software per la gestione, il backup e il trasferimento dei dati tra iPhone, iPad e Mac. MacX MediaTrans non solo semplifica la gestione dei file, ma offre anche una sincronizzazione bidirezionale senza cancellare i dati esistenti. Se stai cercando un modo rapido, sicuro e semplice per gestire le tue foto, video, musica e documenti importanti prima dell’aggiornamento a iOS 18 o del passaggio al nuovo iPhone, MacX MediaTrans è la scelta ideale. Puoi approfittare ora della speciale promozione in occasione dell’Apple Event 2024. MacX MediaTrans V8.0 è disponibile gratuitamente insieme ad altri potenti software, oppure puoi acquistare il pacchetto MacX 3-in-1 Bundle (inclusi MediaTrans, DVD Ripper e Video Converter) con uno sconto fino al 70% e ricevere tre regali bonus. Scopri tutti i dettagli della promozione MacX MediaTrans qui. Perché scegliere MacX MediaTrans? Ecco alcune delle principali funzionalità che rendono MacX MediaTrans uno strumento indispensabile per gli utenti iPhone e iPad: Backup e Trasferimento Dati Semplice e Veloce: con MacX MediaTrans , puoi effettuare il backup e il trasferimento di foto, video, musica e altri dati tra iPhone, iPad e Mac in modo selettivo o in blocco, senza rischiare la perdita di dati. Questo è particolarmente utile per evitare eventuali problemi durante l’aggiornamento a iOS 18. E non è tutto: la velocità di trasferimento è incredibile! Puoi trasferire 100 foto in 4K in soli 8 secondi , rendendolo il software più veloce della sua categoria. Conversione Automatica dei File: uno dei principali ostacoli che gli utenti di iPhone incontrano è la compatibilità dei file video. MacX MediaTrans risolve questo problema automaticamente, convertendo formati come MKV, FLV e WMV in formati compatibili con iOS. Allo stesso modo, converte le foto in formato HEIC in JPG per una più facile visualizzazione e condivisione su altri dispositivi. Gestione Completa della Musica: MacX MediaTrans consente di aggiungere, eliminare e modificare le playlist musicali sul tuo iPhone, creare suonerie personalizzate e convertire automaticamente i brani musicali in formati come AAC o MP3. Inoltre, puoi esportare e decriptare musica e video acquistati su iTunes per una gestione completa della tua libreria multimediale. Protezione Massima dei Dati Se desideri mantenere al sicuro foto e video personali, MacX MediaTrans ti permette di proteggere con password i tuoi file multimediali con il massimo livello di sicurezza. È una funzione essenziale per chi cerca la massima privacy e protezione dei dati. Problemi con iTunes? MacX MediaTrans è la soluzione Molti utenti trovano iTunes lento e macchinoso, soprattutto quando si tratta di trasferire file di grandi dimensioni. Con MacX MediaTrans, puoi finalmente dire addio ai problemi di blocco e agli errori durante la sincronizzazione. Inoltre, se hai provato a trasferire brani non acquistati su iTunes senza successo, questo software ti permette di farlo in pochi click, senza restrizioni. Partecipa alla promozione speciale dell’Apple Event 2024 In occasione dell’Apple Event 2024, puoi ottenere MacX MediaTrans V8.0 gratuitamente e insieme a cinque altri software potenti, tra cui: MacX Video Converter Pro V6.7.0

Aiarty Image Enhancer

MacBooster

DoYourClone per Mac

AWZ AnyPorter per Mac Se preferisci approfittare di un’offerta ancora più vantaggiosa, puoi acquistare il pacchetto MacX 3-in-1 Bundle (MediaTrans, DVD Ripper e Video Converter) con uno sconto del 70%, ricevendo in omaggio tre software aggiuntivi. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Scopri tutti i dettagli della promozione MacX MediaTrans qui. MacX MediaTrans è il software ideale per chi desidera una gestione facile, veloce e sicura dei propri dati iPhone e iPad, soprattutto prima di un aggiornamento importante come iOS 18 o il passaggio al nuovo iPhone 16. Con le sue numerose funzionalità e l’interfaccia intuitiva, è uno strumento indispensabile per evitare problemi con la sincronizzazione dei dati e per proteggere i tuoi file personali. Non perdere l’opportunità di ottenere MacX MediaTrans V8.0 gratuitamente o di acquistare il MacX 3-in-1 Bundle a un prezzo imbattibile. Partecipa alla promozione ora e scopri tutti i vantaggi offerti.

