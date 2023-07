Ora c’è l’app contro l’ansia da ricarica con Tesla

C’è un’app per auto Tesla migliore persino di quella ufficiale: Evie – così si chiama – offre infatti una serie di moderne funzioni rese possibili dall’ultima versione di iOS, come ad esempio l’accesso ad informazioni in tempo reale grazie alle Attività dal vivo di iOS 16.

Questo significa che il proprietario di una automobile Tesla ad esempio può tenere d’occhio il livello di carica di batteria aggiornato in tempo reale semplicemente tramite il widget posizionabile sulla schermata principale e/o su quella di blocco. L’app permette anche di sapere quanto dista l’auto precedentemente parcheggiata e offre una serie di controlli rapidi che rendono i viaggi più confortevoli.

Ad esempio permette di accendere e spegnere il climatizzatore e il riscaldamento del sedile e di regolare la temperatura interna dell’abitacolo; di impostare un limite di velocità; di visualizzare su una mappa la posizione dei punti di ricarica più vicini.

C’è anche l’app accessoria per Apple Watch tramite cui poter controllare la serratura e accedere ad altre funzioni, mentre per uno dei prossimi aggiornamenti è prevista l’integrazione con Siri.

Evie è stata realizzata da Shihab Mehboob, uno sviluppatore indipendente che ha lavorato molto anche sull’interfaccia, rendendola pienamente compatibile con lo stile di iOS. Anche per questo quindi si distingue dalle altre applicazioni, persino da quella di Tesla, che nel momento in cui scriviamo ad esempio non supporta ancora le Attività dal vivo di iOS 16.

Il limite attuale delle app non ufficiali

Per il momento Tesla non offre una sua API che faciliti lo sviluppo di applicazioni indipendenti, perciò Evie come le altre può connettersi all’auto soltanto inserendo le proprie credenziali Tesla nell’app.

Lo sviluppatore assicura che l’app non memorizza la password e usa il login soltanto «per ottenere un token di autenticazione» e quindi salvarlo «per elaborare i dati del veicolo»; tuttavia almeno per adesso non vi è il massimo livello di privacy e sicurezza proprio per l’assenza di una via ufficiale che consenta uno sviluppo delle app tramite strumenti “approvati”.

Download e prezzo

L’app Evie si scarica su App Store in versione universale per iPhone e Apple Watch. È gratuita, ma per poter accedere a tutte le funzioni è necessario acquistare l’abbonamento a 9,99 € al mese oppure 99,99 € annui. C’è anche la possibilità di comprare la licenza a vita per 149,99 €.