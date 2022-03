Sconti MacXDVD fino al 60% e un regalo sicuro per tutti

E’ partita la MacXDVD March Madness, una nuova promozione che permette agli utenti di risparmiare fino al 60% sull’acquisto di MacX DVD Ripper Pro e MacX Video Converter Pro e contemporaneamente ottenere in regalo uno dei premi messi in palio dall’azienda.

Questa offerta attira soprattutto l’attenzione degli appassionati di sport, visto che per ogni 50 clienti che partecipano all’iniziativa c’è la possibilitò di vincere: un paio di auricolari sportivi di Bose, progettati appositamente per chi si allena all’aperto oppure in palestra, uno dei cinque palloni da basket Wilson oppure una delle dieci borracce. I restanti 34 premi in palio sono licenze per un anno di MacX MediaTrans, un programma che permette di trasferire foto, video musica e altri dati tra iPhone, iPad e Mac senza perdita di dati.

L’offerta è valida fino al 4 aprile 2022, e possono parteciparvi tutti. Come dicevamo è di particolare interesse per gli appassionati di sport, non solo per i premi in palio ma anche per i programmi in promozione.

Ad esempio con MacX DVD Ripper Pro, scontato a 29,95 dollari (anziché 49,95 dollari), è possibile rippare facilmente i DVD sportivi, ma anche film, serie TV e DVD fatti in casa. Offre la copia dei DVD in MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 e oltre 350 formati e di conseguenza permette di esportarli su dischi rigidi, iPhone, iPad, dispositivi Android, lettori multimediali per auto, TV e computer. E’ utile anche per fare una copia di backup creando un’immagine ISO oppure copiandolo interamente e senza alcuna perdita di qualità, ma anche molto rapidamente (circa 5 minuti) grazie alla tecnologia di accelerazione hardware di livello 3.

Invece MacX Video Converter Pro, scontato a 19,95 dollari (anziché 49,95 dollari), è uno strumento versatile per elaborare video sportivi in 4K. Può convertirli in MP4, MOV, MKV, AV1, HEVC, M2TS, H.264, AVI, WMV, MP3 e altri formati e codec, e salvare i video sportivi 8K/4K/HD da oltre 1.000 siti oltre che convertire i video online in MP4, MOV, MKV, AVI, MP3, e via dicendo. Può anche comprimere i video sportivi più ingombranti rendendoli più piccoli del 90% rispetto all’originale, e senza perdita di qualità. E offre tutti gli strumenti utili per tagliare, unire e ritagliare video, aggiungere sottotitoli, estrarre istantanee, creare presentazioni con musica e molto altro ancora.

La MacXDVD March Madness come dicevamo è partita e terminerà il 4 aprile. Chi vuole partecipare può trovare maggiori informazioni all’interno della pagina promozionale.