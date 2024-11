Offerta Wow! Addio Canva, solo oggi Adobe Express a 49,39€

Pubblicità

Adobe Express, l‘applicazione per contenuti facili e veloci come reel, video per TikTok, volantini, riassunti, striscioni, loghi, scende al minimo storico per l’offerta Wow! di Oggi: 49,39 € per un anno.



Stiamo parlando di un programma concorrente di Canvas che sfruttandoFirefly semplifica la creazione e tutte le attività ripetitive, anche complesse, quando si creano contenuti – sia immagini che video – destinati ai social network.

Il pilastro di base che rende unico Adobe Express è l’IA generativa che consente di sfruttare funzioni come Riempimento generativo, Da testo a immagine e Da testo a modello potete generare contenuti in pochi clic. Basta digitare quello di cui avete bisogno e Adobe Express farà il resto, offrendovi ogni volta risultati professionali. Milioni di modelli statici e video assicurano che i contenuti abbiano un aspetto curato e professionale.

Poi si può sempre aggiustare il tiro per avvicinarsi quanto più possibile all’idea che si ha di un determinato contenuto inserendo, rimuovendo o sostituendo persone, oggetti e testi, approfittando delle migliaia di risorse e modelli già inclusi nell’app.

Si può infatti già attingere a decine di migliaia di font Adobe diversi e milioni tra foto video, tracce musicali e risorse Adobe Stock a disposizione di tutti.

Tramite l’app si possono anche montare video aggiungendo animazioni o generando i sottotitoli in automatico e in tempo reale (completamente modificabili se si riscontrano eventuali difformità) in oltre 100 lingue, e si può usare anche per creare codici QR che rimandano a collegamenti web, testi o altri contenuti.

Supporta varie piattaforme, tra cui Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Combina clip video, immagini, musica e animazioni per creare video unici.

Non è necessaria alcuna esperienza nell’editing di video: grazie all’interfaccia intuitiva e agli ottimi strumenti, potrete creare video professionali in grado di coinvolgere il pubblico. Pianificare e gestire i contenuti dei social media è più facile che mai con un calendario intuitivo.

Interessante anche l’integrazione con PDF. Si possono creare un numero illimitato di documenti, modificare il testo e le immagini direttamente nei PDF, cambiare l’ordine delle pagine e unire i documenti.

L’applicazione di base è gratuita e si usa su tutte le piattaforme, desktop e mobili. Ma le funzioni che la rendono davvero flessibile sono a pagamento.

Adobe Express per un anno costerebbe 120 euro. Amazon lo sconta oggi a 49,39 euro in occasione del Black Friday e di una offerta Wow! valida solo per oggi. A questo prezzo è largamente competitivo anche con il suo principale concorrente: Canva