Gli smartphone crescono nel 2024, iPhone meno

Anche se il 2024 segna un importante ripresa nel mercato degli smartphone, come non la si vedeva dai boom del Covid, secondo IDC i fattori trainanti non sono né l’Intelligenza Artificiale e, purtroppo per Apple, nemmeno gli iPhone 16 (standard e Pro).

L’avanzata a doppia velocità emerge dalle percentuali: il mercato globale degli smartphone punta a una crescita del 6,2% per un totale di 1,24 miliardi di unità nel 2024. Invece per quest’anno la crescita di Apple e iPhone per IDC sarà solamente dello 0,4%, questo per l’andamento delle vendite nei mercati USA, Europa e soprattutto nella più problematica Cina.

Per quanto riguarda invece l’intelligenza artificiale, pur dominando la narrativa nella tecnologia, non risulta ancora fondamentale per determinare la domanda e spingere gli utenti ad effettuare l’upgrade. Il balzo di quest’anno è dovuto al ciclo di rinnovo posticipato degli ultimi due anni e, in modo particolare, ai terminali Android economici nei mercati in sviluppo.

In Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa la crescita di Android anno su anno è del 7,6%. In queste regioni hanno successo i marchi Android con terminali venduti con un prezzo medio di 295 dollari, circa 280 euro, anni luce di distanza dal prezzo medio di iPone di 1.000 dollari e oltre.

La crescita o meglio la stazionarietà di iPhone nel 2024 è compensata dal fatto che Apple detiene sempre la quota più consistente di profitti rispetto a qualsiasi altra società. Sempre nelle previsioni Cupertino potrà rifarsi nel 2025: iPhone tornerà a crescere del 3,1% mentre si prevede che Android rallenterà crescendo solo dell1’1,7%.

Per il 2025 nel suo complesso gli analisti prevedono un rallentamento della crescita che si protrarrà fino al 2028.

