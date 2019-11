Sconto Amazon, MacBook Air 128 Gb scontato di 230 €

Se volete comprare un MacBook Air è il momento giusto. Amazon vi presenta una offerta grazie alla quale il modello da 256 GB costa (quasi) come quello da 128 GB: ad 1299 euro invece che 1529 €

L’offerta riguarda la macchina ormai ben conosciuta, presentata lo scorso anno e poi modestamente rinnovata con schermo True Tone. Queste le specifiche presentate da Amazon.

Display retina con tecnologia true tone da 13,3″

Touch id

Processore intel.core.i5 dual-core di.ottava generazione

Intel uhd graphics 617

Archiviazione ssd veloce

8gb di memoria

Altoparlanti con un suono stereo più ampio

Due porte thunderbolt 3 (usb‐c)

Fino a 12 ore di autonomia

Tastiera apple di ultima generazione

La versione in sconto, come accennato, è l’ultimissima, presentata solo qualche settimana fa. Rispetto alla precedente versione, questo nuovo modello ha come unica differenza lo schermo True Tone che adatta la tinta della luce dello schermo a quella ambientale. Apple ha puntato molto sul costo, ridotto rispetto al momento del lancio della versione originale. Amazon però mette un accento ancora più forte su questo elemento, proponendovi la versione da 256 GB ad un prezzo davvero che è solo di 20 euro più alto di di quello con cui Apple vende la versione da 128 GB (1279 euro).

Lo sconto riguarda la macchina in colore argento e grigio siderale che Apple propone a 1529 €

