Apple Watch Ultra 2 in preordine su Amazon anche a rate senza interessi e garanzie

Gli Apple Watch Ultra 2 si possono già ordinare su Amazon. Questa notte, solo poche ore dopo Apple, il grande rivenditore on line ha messo a disposizione per il preordine i nuovi modelli dell’orologio più potente e accessoriato degli smartphone della Mela.

Ricordiamo che Apple Watch Ultra 2 è l’edizione 2023 del Apple Watch Ultra che lo scorso anno aveva suscitato grande attenzione per autonomia, solidità, funzioni e design. L’edizione di quest’anno è sostanzialmente identica esteticamente a quella del 2022. La differenza la fa il processore.

Il SIP 9 permette non solo di svolgere più far girare più velocemente tutte le applicazioni ma anche di avere funzioni non presenti nel precedente modello.

Apple sottolinea in particolare

Display il doppio più luminoso

Nuovo chip UltraWide Band per la ricerca di oggetti e dell’iPhone

Una nuova gesture con doppio tap (toccare indice e pollice) che permette ad esempio riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia o rispondere e terminare una chiamata

Apple Watch Ultra 2 con i nuovi bracciali Alpine Loop o Trail Loop è anche Carbo Neutral

Restano caratteristiche molto apprezzate come le 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico, la cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, la grande Digital Crown con tasto Azione personalizzabile e la resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Apple Watch Ultra 2 costa 909 €, 100 euro meno di Apple Watch Ultra (anche se su Amazon quest’ultimo modello fin quando disponibile è oggi in sconto). Amazon lo vende allo stesso prezzo di Apple con spedizione il 22 Settembre, stesso giorno in cui arriva nei negozi.

Ricordiamo che solitamente ordinare su Amazon in preordine equivale a preordinare su Apple. Anzi in molti casi Amazon riesce, sul fronte del cliente, a gestire gli ordini con minori patemi d’animo e rincorse di quanto non accade a chi acquista direttamente da Apple.

Oltre a questo gli Apple Watch Ultra su Amazon si comprano con vantaggi non disponibili da Apple. In particolari sono acquistabili in cinque rate da 182 €, senza interessi e senza garanzie secondo la stessa formula Amazon che ben conosciamo. La spedizione come sempre gratuita, la restituzione (se non foste soddisfatti) garantita e senza problemi.

