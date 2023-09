Blackmagic, un’app gratuita per iPhone per riprese professionali

Le nuove capacità di ripresa e la possibilità di registrare su un disco esterno grazia ad USB-C dei nuovi iPhone 15 hanno da subito un impiego in un sistema di ripresa audio video integrato: Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic Camera, app che abilita i controlli delle cineprese digitali sugli iPhone.

Basate sullo stesso sistema operativo delle camere Blackmagic Design, secondo il produttore queste funzioni forniscono a chi crea contenuti con l’iPhone gli stessi strumenti impiegati per i lungometraggi, la televisione e i documentari.

Il supporto per Blackmagic Cloud permette di collaborare e condividere materiale con editor colorist in tutto il mondo.

Blackmagic Camera si scarica gratis dall’App Store (richiesto iOS 16 o seguenti); mette a disposizione i controlli e i sistemi delle cineprese digitali; è possibile creare look cinematografici e sfruttare un sistema alla stregua delle camere Blackmagic Design.

Si possono regolare impostazioni come frame rate, angolo dell’otturatore, bilanciamento del bianco e ISO e registrare direttamente su Blackmagic Cloud in file Apple ProRes a 10 bit fino al 4K. Registrando su Blackmagic Cloud Storage, gli utenti possono collaborare ai progetti DaVinci Resolve con gli editor video in tutto il mondo e in contemporanea.

Il display HUD mostra, tra gli altri, lo stato e i parametri della registrazione, gli indicatori del focus peaking, i livelli e le guide di inquadratura. Per nasconderlo basta passare il dito verso l’alto o il basso sullo schermo. Con un tocco del dito sullo schermo si mette automaticamente a fuoco l’area interessata. È possibile girare nei rapporti d’aspetto 16:9 o verticale, oppure in 16:9 tenendo il telefono in verticale quando è richiesta discrezione. Ci sono tab per gestire il materiale, ad esempio per caricarlo su Blackmagic Cloud, per chattare (con assistenti) e per accedere ai menù avanzati.

Il display HUD include i controlli più importanti, tra cui obiettivo, frame rate, diaframma, timecode, angolo dell’otturatore, timecode, ISO, bilanciamento del bianco, gain e livelli audio. È ad esempio possibile regolare l’esposizione toccando l’indicatore ISO o regolare il volume toccando gli indicatori di livello.

Il menù impostazioni racchiude le opzioni avanzate per gestire il monitoraggio, l’audio, la configurazione della camera e la registrazione.

La sezione Record offre il controllo dettagliato della risoluzione del video e del formato di registrazione, compresi gli standard Apple ProRes e i salvaspazio H.264 e H.265. Sono disponibili anche le impostazioni per il de-squeeze anamorfico e per la correzione dell’obiettivo. Le opzioni per l’audio includono gli indicatori di livelli VU e PPM, e i formati AAC, IEEE in virgola mobile e PCM. È possibile gestire microfoni esterni.

Blackmagic Camera dispone di strumenti di monitoraggio, tra cui Zebra per valutare l’esposizione, Focus assist e guide di inquadratura. Le LUT 3D permettono di ricreare look da cinema.

Nella scheda Media sono disponibili i controlli per passare in rassegna le clip rapidamente, cercarle e smistarle, e per controllare a che punto è il caricamento. È possibile collegare le proprie foto e selezionare le clip da caricare su Blackmagic Cloud. Le clip si trovano in cartella di Blackmagic Camera.

Selezionando il pulsante Media, si vedono le miniature di ogni clip in archivio. È possibile salvare il materiale in una cartella del proprio telefono e inviarlo a Blackmagic Cloud Storage tramite Blackmagic Cloud oppure selezionare solo le clip da caricare nella libreria di progetto. Da Blackmagic Camera è possibile sincronizzare il materiale direttamente nel progetto DaVinci Resolve, per passare al montaggio e alla correzione del colore.

Registrazione su dispositivo, computer o su cloud

La gestione del materiale prevede tre opzioni in base alla posizione e alla copertura dei dati mobili. Si può registrare sul proprio telefono e trasferire le clip sul computer. In questo modo si fa spazio nell’archivio del telefono e si possono condividere i file con altri utenti. In alternativa, è possibile possono accedere a Blackmagic Cloud e selezionare un progetto DaVinci Resolve prima di registrare. Di volta in volta, il materiale registrato viene automaticamente caricato e sincronizzato con tutti i membri del progetto.

È disponibile anche un’opzione manuale che permette, dopo aver registrato il filmato sul telefono, di scegliere quali clip caricare tramite Blackmagic Cloud se si ha a disposizione una connessione di rete.

Per accedere a Blackmagic Cloud è necessario creare un ID Blackmagic (gratuito). mpostata la libreria di progetto, da Blackmagic Camera si abilita la sincronizzazione diretta su Cloud Storage. A questo punto si può invitare il resto del team con un ID Blackmagic a condividere il progetto e a collaborare con editor e colorist.

Se si riprende con Blackmagic Camera, il video catturato si può caricare come file proxy, seguito dagli originali della camera, e salvare su Blackmagic Cloud Storage. Questi file poi si sincronizzano automaticamente per tutti i membri del progetto (in questo modo, il montaggio può avere subito inizio sfruttando i proxy). Tutti i file che man mano vengono aggiunti al progetto dalle camere nelle varie location si sincronizzeranno automaticamente.