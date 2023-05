Arlo Essential Spotlight, 2 camere a meno di 150€

Quando si parla di sicurezza in casa Arlo è certamente uno dei brand più noti, soprattuto per la qualità e l’affidabilità dei prodotti. Oggi in sconto del 40% il bundle di due camere Arlo Essential Spotlight, che si acquista su Amazon a meno di 150 euro.

Si tratta di camere a libera installazione, perché a batteria, dunque non necessitano di collegamenti elettrici. Inoltre sono wireless, dunque si collegano alla rete di casa in WiFi, senza necessità di cablaggi vari. Peraltro, l’autonomia è proprio uno dei punti forti di queste camere, perché assicurano fino a 6 mesi di funzionamento con una sola carica e con un uso medio.

Interamente wireless, Arlo Essential offre un’installazione semplice e immediata, davvero alla portata di tutti; le camere non necessitano neppure dell’hub per il funzionamento. Costruita per resistere a pioggia, neve, freddo e sole e garantire una protezione affidabile, sono delle ottime camere da esterno, potendo dunque essere utili anche per villette, cortili o attività.

Tra le sue caratteristiche l’audio bidirezionale, che permette di ascoltare e parlare con i visitatori ovunque ci si trovi tramite l’app Arlo, utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati nella camera.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 3.5 x 2.0 x 3.0 in (89 x 52 x 78.4 mm)

Peso: 331 grammi

Risoluzione: 1080p

Codec: H264

Visione: angolo di 130°

Visione notturna: Illuminazione fino a 7,6 metri, LED doppi da 850 nm

Zoom: digitale 12x

Audio: altoparlante e microfono

Copertura: visibilità fino a 91 metri

Sensori: di movimento singolo

LED: a infrarossi ad alta potenza (850 nm) con filtro di blocco IR

Rilevamento di movimento senza fili, regolabile fino a 23 m

Notifiche push e avvisi e-mail automatici

Arlo è ben nota anche per i suoi servizi di abbonamento Arlo Secure, che esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud. Con l’acquisto delle due camere si riceveranno 90 giorni di abbonamento in omaggio. Tra le altre funzioni anche la rilevazione dei movimenti, con identificazione e priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi, anche focalizzazione su zone precise di attività.

Clicca qui per acquistarle.