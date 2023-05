Neato chiude, Vorwerk lascia i robot aspirapolvere

Già da alcuni anni a questa parte Neato era in sofferenza ed ora arriva una brutta notizia per il mercato dei robot aspirapolvere: Vorwerk, in Italia nota per Folletto, annuncia la chiusura di Neato, così la storica società di aspirapolvere sembra abbandonare completamente questo mercato, almeno per il momento.

Tra i pionieri nei robot aspirapolvere, Neato è stata creata nel 2005 a partire dalla sfida annuale di imprenditoria dell’Università di Stanford. Il primo dispositivo è arrivato nel 2010 seguito da una versione migliorata nel 2011 distribuita in Germania da Vorwerk Kobold (Folletto).

Negli anni Neato si è distinta per aver ampliato e migliorato i robot aspirapolvere introducendo per prima nuove tecnologie come il collegamento Wi-Fi nel 2011 e la mappatura delle stanze di casa tramite scanner LiDAR nel 2020. Ricordiamo che Vorwek ha successivamente completato l’acquisizione di Neato nel 2017 continuando a gestirla come marchio indipendente.

Vorwek ha dichiarato a TechHive che Neato chiude perché la società non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati per diversi anni. Con il boom dei robot aspirapolvere è aumentata a dismisura la concorrenza con l’ingresso di numerose società e marchi che hanno innescato una forte guerra al rialzo sulla tecnologia e al ribasso sui prezzi.

In questo articolo riportiamo una immagine dal sito Folletto in Italia. Il vincitore di mercato è iRobot con i suoi desiderati Roomba, società che è stata acquistata da Amazon per 1,7 miliardi di dollari nel 2022.

Con la chiusura perdono lavoro circa 100 persone. Gli utenti di dispositivi Neato potranno continuare a usare i robot aspirapolvere del marchio grazie alle funzioni cloud e riparazioni che proseguiranno per almeno altri cinque anni, come dichiarato da Vorwerk. Che Neato chiuda i battenti non è una buona notizia nemmeno per l’acquisizione Amazon di iRobot.

Questo perché le autorità antitrust hanno già espresso preoccupazioni sull’operazione che potrebbe ridurre ulteriormente la concorrenza nel mercato dei robot aspirapolvere. In Europa la Commissione Ue sta indagando, in modo formale e senza accuse, su Amazon – iRobot per questioni di privacy per presunte foto osé, dati utente e planimetrie che il colosso dell’e-commerce potrebbe raccogliere e impiegare tramite i robot aspirapolvere.

