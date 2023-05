Volta Trucks e Nexyad creano sistema AI di assistenza alla guida

Volta Trucks annuncia una collaborazione con la francese Nexyad per creare un avanzato sistema di assistenza alla guida con tecnologie AI per aiutare i conducenti dei camion Volta Zero ad adottare uno stile di guida più sicuro possibile nel contesto urbano, grazie all’utilizzo di nuovi strumenti di addestramento e di valutazione di guida.

Nexyad è una piattaforma integrata in grado di raccogliere dati di bordo in tempo reale: utilizza hybrid physics-informed AI, un sistema che integra Intelligenza Artificiale e dati fisici, per aggregare in tempo reale diverse fonti di dati su un veicolo e interpretarli.

Questo sistema offre ai conducenti di Volta trucks informazioni legate al contesto in cui si trovano, utili per mettere a punto uno stile di guida sempre più prudente, riducendo al minimo i rischi per loro stessi e per gli utenti vulnerabili della strada.

Dopo aver elaborato le informazioni ricevute dal veicolo e le condizioni di guida, la piattaforma di aggregazione dei dati in tempo reale raccomanda una ‘velocità massima prudenziale’ che prende in considerazione fattori quali il limite di velocità consentito, le condizioni della strada e la sua topografia, nonché il meteo e il traffico. Raccomandando una velocità massima prudenziale basata sui dati in tempo reale, l’approccio di Nexyad va oltre il requisito europeo che richiede per i veicoli la dotazione di ISA (Intelligent Speed Assist).

Il “safety coach” messo a punto da Nexyad, chiamato SafetyNex, agisce alla stregua di un copilota, aiutando a evitare possibili situazioni di emergenza che possono portare a un incidente.

Tutte le informazioni raccolte dal sistema contribuiscono a elaborare un punteggio di sicurezza che riflette lo stile di guida dei camionisti e dovrebbe fungere da catalizzatore che porta ad abitudini di guida più sicure. Contestualmente, i gestori di flotte possono monitorare e controllare le prestazioni dei propri autisti, e le compagnie assicurative possono valutare i livelli di rischio e offrire premi su misura basati sul livello di rischio di ogni singolo conducente.

Nei prossimi mesi la tecnologia ‘safety coach’ studiata da Nexyad e il relativo punteggio di guida saranno in funzione nei prototipi di Volvo Trucks. Volta Zero è un veicolo da 16 tonnellate totalmente elettrico creato ad hoc per la logistica urbana e che vanta un’autonomia compresa tra 150 e 200 km.

