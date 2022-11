Sconto a 203€ per i AVM FRITZ!Box 7590 AX il modem router perfetto per i nuovi iPhone, iPad e Mac

Se avete un nuovo iPad, iPhone e Mac con l’ultra veloce Wi-Fi 6 e non sapete come sfruttare, potete andare su Amazon e comprarvi ad un prezzo speciale il Modem Router AVM FRITZ!Box 7590 AX: solo 203 €.

Stiamo parlando di uno dei modem router di punta del mercato che si eleva su gran parte della concorrenza per la compatibilità con lo standard Wi-Fi 6 che permette di arrivare sino a 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz e a 2.400 Mbit/s su 5 GHz. In termini pratici significa che se avete un vecchio Modem Wi-Fi 5 farete un gran salto avanti visto che in precedenza le migliori prestazioni possibili erano 800 Mbit/s su 2,4 GHz e 1.733 Mbit/s su 5 GHz.

L’AVM FRITZ!Box 7590 AX è perfetto anche per tanti altri utilizzi. Ad esempio grazie alla ridotta latenze funziona alla perfezione con tutti i dispositivi per la casa smart oppure per il gioco, lo streaming video ecc.

Il modem Router è perfetto per le connessioni ad alte prestazioni, siano essere quelle tradizionali ADSL oppure su fibra e gestisce anche altre funzioni come media server (integrato) e NAS. La connettività è fondata su quattro LAN Gigabit, una WAN Gigabit e due USB 3.0.

Segnaliamo anche la base DECT integrata, che gli permette di operare come centralino VoIP con innumerevoli funzioni comfort per la telefonia analogica. Offre la connessione alla base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di FRITZ!Fon), fino a 5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail, gestione di rubriche (integrabili anche quelle di Google e Apple).

Per risparmiare corrente è possibile disattivare la della rete wireless con timer e adattare le prestazioni della LAN (Green Mode). Possono essere anche disattivati i LED

Questo modem router considerato quasi universalmente tra i migliori del mercato costerebbe 250€. Lo potete pagare solo 203€ grazie all’offerta Black Friday