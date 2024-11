Black Firday, powerbank Anker da 20mila mAh a solo 19,99 €

Pubblicità Se state cercando una batteria ad alta capacità oggi siete fortunati. In occasione del Black Firday arriva una offerta Wow!, quindi una offerta a tempo limitato, sulla PowerBank PowerCore Essential 20K di Anker che pagate solo 19,99 €. Un prezzo top per un prodotto di uno dei leader mondiali nel settore. La batteria è piccola se la si compara con la capacità e ricarica più e più volte qualsiasi dispositivo attualmente esistente. È anche molto sottile e leggera comparabilmente con la capacità. Ha ben 4 porte: due USB-A, una USB-C e una Micro USB. La porta USB-C permette di ricaricare velocemente un iPhone. Le altre porte sono utili per diversi tipi di dispositivo. Interessante il fatto che la porta USB-C supporta la ricarica bidirezionale con una potenza di 15W sia in ingresso che in uscita. Con un caricabatterie da 15W o superiore è possibile ottenere una ricarica completa in sole 9 ore. Le due porte USB-A possono funzionare in contemporanea a ricaricare due dispositivi insieme con una potenza complessiva di 15W. La Powerbank ha avuto un prezzo minimo recente di 31,99 €. Oggi la pagate solo 19,99 € grazie ad una offerta Black Friday a tempo limitato.

