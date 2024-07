Prime Day, le nuovissime cuffie Beats Solo 4 in sconto del 30%

Screenshot

Pubblicità Le Beats Solo 4, l’ultima creazione nel campo delle cuffie del marchio controllato da Apple, sono state appena rilasciate ma grazie al Prime Day le comprate già in sconto: 155,99 euro invece di 229,99 €. Questo accessorio, come detto, sono un prodotto di nuova concezione, eredi di tanti altri modelli precedenti di cui mantengono il design e il look and feel. Ma nel contempo sono state riprogettate per migliorare vestibilità (sono leggere, appena 217 grammi), autonomia e prestazioni. Sono cuffie che si concentrano sulla qualità musicale (mancano di soppressione attiva del rumore). Il suono è stato migliorato grazie ai nuovi trasduttori da 40 mm personalizzati, e al supporto dell’audio spaziale con tracciamento della testa. Le cuffie risultano compatibili con il mondo iOS e Android, per via del chip Beats proprietario all’interno, con supporto anche all’accoppiamento one touch, configurazione automatica su tutti i dispositivi e piena compatibilità con Dov’è di Apple e Trova il mio dispositivo in Android. Cin collegamento wireless offrono fino a 50 ore di riproduzione ma ma funzionano anche tramite cavo USB-C o ancora tramite connettore jack audio da 3,5 mm. Del resto non c’è preoccupazione di rimanere a corto di energia, dato che le cuffie supportano la ricarica veloce, offrendo fino a 5 ore di riproduzione con appena 10 minuti di ricarica. il controllo della musica è possibile con il comando vocale “Ehi Siri” mentre l’iconico pulsante Beats presente sui padiglioni può essere configurato per controllo musicale e chiamate, oltre che per richiamare l’assistente vocale. Lo stesso pulsante, se premuto, può essere utilizzato per regolare il volume. Queste cuffie costerebbero 229,99 euro, ma grazie al Prime Day le pagate solo 155,99 €, il 30% in meno del loro prezzo di listino.

Offerte Speciali Prime Day, AirPods 2 prezzo da cinese, solo 90€ Gi AirPods 2 sono tornati disponibili a solo 90 euro invece che 149 euro. È il prezzo più basso di sempre, il 40% meno del prezzo Apple.

