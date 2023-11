Black Friday, cinque lampadine smart Philips Hue a 14 euro l’una

Una lampadina smart Philps Hue a 14 euro. È questa l’offerta di cui potete approfittare in queste giornate del Black Friday, comprando questo pacchetto da cinque lampadine a 70,99€.

L’offerta è, come si dice, “top”. Permette infatti di acquistare cinque lampadine E27 a elevata emissione luminosa (1100 lumen) che offrono una potente luce bianca calda, sufficientemente brillante per illuminare completamente qualsiasi stanza della casa.

È possibile creare una tonalità perfetta di luce bianca calda per completare qualsiasi arredamento o per le tue attività quotidiane sfruttando la funzionalità Bluetooth da smarphone attraverso l’App dedicata.

Si tratta di lampadine che danno il loro meglio collegandole via Zigbee al Bridge Hue (venduto separatamente e in sconto) o ad altri sistemi domotici come gli hub di Amazon, Ikea o Bticino grazie al quale sarà possibile utilizzare le lampade come come sveglia, ad esempio impostando l’ora, selezionando l’effetto di illuminazione desiderato e risvegliandosi con una luce graduale che riproduce quella del sole.

La singola lampadina scontata costerebbe 16€. Qui se ne comprano cinque a 70€, quindi le pagate 14€ l’una.

