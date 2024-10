Sconti d’autunno, il gimbal da pro DJI RS 2 Pro Combo è in super offerta

Pubblicità Videomaker all’ascolto il giorno delle offerte Prime vi sorride. Il DJI RS 2 Pro Combo è tra i gimbal per camere professionali maggiormente in sconto su Amazon. Al momento lo si acquista a 479 € invece che 899 € direttamente a questo indirizzo. Si tratta di uno stabilizzatore avanzato progettato per offrire una stabilizzazione delle immagini senza precedenti grazie al suo algoritmo Titan, che garantisce riprese fluide anche con obiettivi dotati di zoom fino a 100 mm. La funzione SuperSmooth compensa i micro-movimenti, migliorando la stabilità e la precisione durante le riprese. Trattandosi di un gimbal professionale non è certamente tra i più trasportabili. Con un peso di solo 1 kg e un carico testato di 4,5 kg, comunque, il DJI RS 2 vanta uno dei miglior rapporti peso/carico nel settore. Questo anche grazie alla sua struttura monoscocca in fibra di carbonio, che conferisce una resistenza elevata mantenendo al contempo una leggerezza eccezionale, rendendolo facilmente trasportabile senza compromettere la robustezza. Il dispositivo è dotato di un touchscreen LCD a colori che consente di regolare i parametri e accedere rapidamente a tutte le funzioni dell’app Ronin, inclusa la tecnologia ActiveTrack 3.0, che permette di tracciare i soggetti in movimento direttamente dallo schermo, offrendo un’ampia libertà creativa. Il DJI RS 2 è compatibile con una vasta gamma di fotocamere, inclusi modelli di Canon, Sony, Panasonic e Nikon. L’app DJI Ronin richiede iOS 11.0, Android 7.0 o versioni superiori, e si raccomanda di controllare l’elenco di compatibilità sul sito ufficiale DJI prima dell’acquisto. Tra le funzioni creative incluse non manca il Timelapse, che cattura il passare del tempo con inquadrature stabili, il Track, che permette di creare percorsi di movimento ripetibili per scatti coreografati, e il Panorama, ideale per realizzare composizioni panoramiche di grande impatto. Il DJI RS 2 offre anche la funzione Time Tunnel, che combina Roll 360 e HyperLapse per effetti visivi unici, e la funzione Force Mobile, che segue i movimenti del telefono per garantire una fluidità ottimale durante le riprese. Infine, il DJI RS 2 integra il trasmettitore Wi-Fi RavenEye, che consente di trasmettere video in 1080p fino a una distanza di 100 metri con una latenza minima di 50 ms, offrendo al contempo il controllo remoto dei parametri della fotocamera. Cosa include la confezione La versione in offerta è quella combo che include, oltre allo stabilizzatore, un’impugnatura BG30, un cavo di ricarica USB-C della lunghezza di 40 cm e una fascetta di serraggio per l’obiettivo. È presente anche un’impugnatura/treppiede estensibile in metallo, una piastra a sgancio rapido compatibile con i sistemi Arca-Swiss e Manfrotto, e un’impugnatura Briefcase. Per migliorare l’utilizzo della fotocamera è incluso un rialzo, oltre a una custodia per il trasporto. Tra gli accessori forniti ci sono due cavi di controllo multicamera USB-C da 30 cm, un cavo di controllo multicamera Sony Multi, un cavo Micro-USB e un Mini-USB, sempre della stessa lunghezza. Nella confezione si trovano anche tre fasce, due viti per il montaggio della fotocamera D-Ring da 1/4”-20, uno sportello protettivo RSA/NATO e una custodia per l’asse di rotazione orizzontale. Tra gli strumenti aggiuntivi troviamo una vite da 1/4”-20, una staffa per smartphone, un motore di messa a fuoco (Focus Motor) con il relativo kit di supporto ad asta, e una cinghia dentata per la messa a fuoco. Inoltre, è incluso un trasmettitore di immagini e un adattatore per slitta a freddo da 1/4”-20. DJI RS 2 costerebbe 899 € su Amazon viene scontato intorno ai 650€ ma oggi lo comprate a solo 479 € direttamente a questo indirizzo.

Offerte Speciali Con gli sconti d’autunno iPhone 15 al minimo storico, risparmio da 160 € Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 719 €, il minimo storico con un risparmio di ben 260€ su iPhone 16

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.