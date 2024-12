ChatGPT per Natale riceve il dono della vista e parlantina

Pubblicità

Ogni giorno una piccola o grande sorpresa a base di Intelligenza Artificiale per Natale: man mano che il calendario dell’Avvento di OpenAI prosegue, migliorano le abilità e si ampliano le competenze dei modelli AI più invidiati sul mercato, ora con ChatGPT con il dono della vista e una modalità voce avanzata, ancora più colloquiale, amichevole, persino empatica.

Si tratta di due nuove funzionalità che rendono ChatGPT ancora più utile e pratico, perché ora l’assistente AI vede tutto ciò che l’utente vede ed è subito pronto per rispondere a domande e informazioni basate sul contesto.

Ma non dobbiamo immaginare l’esperienza d’uso come un motore di ricerca basato sulla voce. Questo perché parlare con ChatGPT ora somiglia sempre più a una conversazione tra due umani, come faremmo con un collega o un amico.

Si tratta di due nuove funzionalità di OpenAI, rispettivamente il dono della vista con Video e Screen Sharing in tempo reale, abbinato alla nuova modalità Advanced Voice, anche questa in tempo reale. Come dimostra il video di introduzione, la differenza è palpabile.

La funzionalità Advanced Voice è nativa e multimodale in ogni modello AI di OpenAI. Questo significa che l’assistente ascolta direttamente l’audio dell’utente, lo elabora per comprenderlo e offre in risposta audio diretto. Tutto questo in tempo reale o comunque con un ritardo che nel filmato sembra impercettibile, un altro fattore che contribuisce al realismo di una chiacchierata a due.

Abilitando infine Screen Sharing l’assistente AI vede tutto, anche chat e foto degli amici: basta chiedere e scriverà lui per noi la risposta al messaggio. Le due nuove funzioni saranno presto disponibili per gli abbonati Plus e Pro all’interno dell’app ChatGPT per iPhone e Android. Gli utenti In Europa dovranno attendere: OpenAI sta facendo il possibile per rilasciarle al più presto.

