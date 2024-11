Black Friday, in sconto la batteria Belkin BoostCharge Pro magnetica da 15W

Pubblicità Le batterie magnetiche, compatibili con MagSafe, non mancano. Ma pochissime sono come la Belkin BoostCharge Pro che sfrutta tutte le più recenti tecnologie, inclusa il Qi2 per il wireless, e che oggi viene offerta in sconto 49,99€. Stiamo parlando, come detto, di una classica batteria che si applica al dorso di un iPhone o di un Android e lo ricarica. Ma questo compito lo svolge al massimo livello in particolare funziona come una piastra di ricarica da casa che applica la ricarica rapida Qi2. Questo consente al dispositivo di assorbire fino a 15W, poco meno della potenza massima che è in grado di raggiungere un iPhone, la stessa del Magsafe originale. La potenza di 15W si traduce in un tempo ridotto di utilizzo della batteria, quindi della scomodità di avere un appendice applicata al dorso del telefono. Oltre a questo la Belkin BoostCharge Pro ha anche una porta USB-C tradizionale che fornisce fino a 20. E tutti e due i sistemi di ricarica possono funzionare insieme. La tecnologia a carica passante aggiunge ulteriore flessibilità. Possiamo tenere collegato un dispositivo per la ricarica mentre la batteria a sua volta è collegata ad un caricabatterie da muro. In questa modalità può essere usata come tappetino da casa. Infine funziona come supporto da tavolo. Un piedino estraibile colloca batteria e dispositivo in modalità panoramica e quindi anche in modalità Night Stand. La batteria Belkin BoostCharge Pro è disponibile in due versioni una da 8000 mAh e uhna da 10mila mAh. Tutte e due sono in sconto, rispettivamente a 49 € (invece di 79€) e 59 € (invece di 100€). Il cavo USB-C è incluso

