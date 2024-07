L’aspirabriciole agli steroidi di Black+Decker costa 78,99€

Pubblicità In occasione del Prime Day va in sconto BLACK+DECKER, Dustbuster 36, un aspiratore ricaricabile che viene offerto a solo 78,99€, un prezzo eccellente per le funzioni e la potenza. Tecnicamente parliamo di un aspirabriciole un termine che però è limitativo descrivere come tale. A differenza di altri prodotti che possono essere definiti con questo nome è in grado, infatti, di aspirare elementi di di significative dimensioni questo anche grazie ad un motore potente e a due velocità. Il tubo è estensibile per raggiungere punti anche difficili, come ad esempio la sommità di un mobile e o un angolo nascosto. Il serbatoio da 700cc è facile da svuotare ed è anche lavabile in acqua. Il BLACK+DECKER, Dustbuster 36, è perfetto per la casa, per l’automobile, per i lavori di bricolage. È ideale in cucina o per aspirare la polvere da un lampadario o per i tappetini della propria vettura o i peli del cane o del gatto. Nonostante sia più funzionale e potente di tanti altri prodotti simili, non costa molto più più grazie agli sconti del Prime Day. Lo pagate infatti 78,99 € ivece di 114,99 €.

