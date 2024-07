Le prime Olimpiadi dei videogiochi arrivano nel 2025

Pubblicità

Non c’è dubbio che qualcosa si stia muovendo nel settore degli eSport. Non solo hanno assunto sempre più importanza tra gli addetti di settore, ma stanno guadagnando terreno anche quando si parla di manifestazioni internazionali. Dopo essere approdati in alcuni casi in televisione con DAZN, adesso si parla addirittura di un evento olimpionico, che dovrebbe partire già il prossimo anno.

Ad annunciarlo è stato il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha confermato che la prima edizione dei Giochi Olimpici di Esports si terrà in Arabia Saudita nel 2025, nell’ambito di una partnership di 12 anni stipulata con il Comitato Olimpico Nazionale del paese. La città ospitante, i luoghi degli eventi e le date, tuttavia, devono ancora essere fissati, così come i giochi che saranno inclusi e il processo di qualificazione.

I primi a poter prendere parte alle Olimpiadi dei videogiochi saranno certamente le federazioni internazionali e i comitati olimpici nazionali che hanno già interamente i propri tornei di esport, mentre l’approccio che si avrà sarà simile a quanto accaduto precedentemente in tornei di prova che hanno coinvolto titoli del calibro di Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift e persino giochi per dispositivi mobili meno noti.

Secondo L’Equipe, l’organizzazione sarebbe in trattative con i produttori di Rocket League, Street Fighter e League of Legends, che risulta essere già l’esport più praticato internamente in alcuni Paesi. I Giochi Olimpici di Esports potrebbero svolgersi ogni due anni, con la Corea del Sud e gli Stati Uniti che sarebbero già in lizza per ospitare le edizioni future.

Al momento la scelta dell’Arabia Saudita come sede inaugurale dei Giochi Olimpici di Esports è risultata particolarmente controversa, per via della pessima situazione di cui gode il Paese in tema di diritti umani.

Questa vetrina, comunque, potrebbe permettere al Paese di migliorare la propria immagine. L’Arabia sta investendo miliardi di dollari nelle aziende di esports e gaming, creando partnership con i produttori per gestire i circuiti professionali di alcuni giochi e ospitando la Coppa del Mondo di Esports, attualmente in corso con un montepremi di 60 milioni di dollari.

