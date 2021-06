Che ne direste se vi offrissero un paio delle migliori cuffie anti rumore al mondo ad un prezzo che non trovate da nessuna parte? È quel che accade su Amazon con il minimo storico sulle Bose QC35 II proposte a 199,99 euro spedizione compresa invece del prezzo ufficiale Bose di 289,99 euro)

Se siete minimamente interessati al mondo del cuffie antirumore sarete già andati via da questo sito per comprarvele; chi invece non conosce il prodotto dovrebbe leggersi la nostra recensione delle QC35 II dove vi diciamo tutto di questo accessorio per l’ascolto di musica in piena tranquillità.

Le Bose QC 35 II (qui la descrizione di Bose), fornite con una elegante custodia e compatibili anche con Google assistant, hanno un altro grande vantaggio: sono wireless, quindi non c’è alcun problema di cavi, e una batteria a lunghissima durata. Potrete anche usarle con il cavo, quando a batteria fosse esaurita (anche se in questo caso non avrete l’effetto antirumore).

Le Bose QC35 II inizialmente costavano 380 euro; ora hanno un prezzo ufficiale Bose di 289,90 euro. Ora su Amazon costano solo 199,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai visto, al di sotto di ogni offerta incluse quelle del Black Frimai