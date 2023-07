Sconto del 34% per caricabatterie wireless BoostCharge di Belkin, perfetto per call e video

Se volete un caricabatterie wireless per iPhone di ottima qualità, che funziona anche come stand, andate su Amazon dove c’è un’occasione per voi: il Belkin Boost Charge a solo 22,99 €

Quello che viene proposto con uno sconto del 34% sul prezzo ufficiale, è un prodotto molto ben costruito, molto diverso dai tanti caricabatterie wireless cinesi che trovate su Amazon, sia per la qualità che per la tecnica costruttiva.

E’ di colore nero e la particolare struttura permette di mantenere il telefono inclinato sulla scrivania durante la ricarica. Ricarica in orizzontale e in verticale dandovi la possibilità di leggere le notifiche senza sforzo ma anche seguire, ad esempio, un filmato, una ricetta o fare una chiamata in video.

La forma e la dimensione rendono il BoostCharge molto efficiente perchè è difficile sbagliare a collocare il telefono in maniera tale che non viene ricaricato adeguatamente.

Alla batteria di iPhone passa 7,5W come tutti i caricabatterie QI, ma nel caso abbiate un telefono Android il caricabatterie arriva a 10W. Include un cavo e un caricabatteria da parete compatibile con Quick Charge 3.0 che eventualmente, acquistando un cavo Lightning, può anche essere usato per ricaricare un iPhone

Questo caricatore wireless, dal design elegante e minimale, normalmente costa 34,99 euro ma grazie ad uno sconto le pagate solo 22,99 €, un prezzo ottimo considerando il marchio e il fatto che c’è anche un carocabatterie incluso. Da notare che è in sconto anche la versione da 15W; se avete un iPhone non vale la pena, ma se avete un Android potete caricare il vostro telefono con prestazioni migliori.