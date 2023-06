Caricabatterie 3-in-1 Magsafe da viaggio a solo 31,88€

Avete più di un dispositivo Apple da ricaricare, ecco qui la soluzione: un caricabatterie wireless tre in uno capace di ripristinare la batteria di iPhone, Apple Watch e Airpods tutti insieme che comprate in sconto grazie ad un coupon a solo 31,88€

Non stiamo parlando di un tradizionale tre in uno come ce ne sono tanti in circolazione ma di un accessorio che si distingue da tutto il resto per due ragioni essenziali: prima di tutto è compatibile con Magsafe. Questo permette di applicare con precisione gli iPhone dal 12 in avanti che vengono “attratti” dallo speciale magnete.

Secondariamente il supporto si piega in tre parti diventando piccolissimo, quasi tascabile. È quindi perfetto per finire in una borsa per un viaggio ed essere estratto alla bisogna. Può anche essere messo in un cassetto e stare lì fino a quando non serve.

Da notare che la base si può usare anche completamente ripiegata per ricaricare senza fili soltanto l’iPhone oppure posizionata per formare una struttura triangolare e ricaricare quindi l’iPhone in posizione inclinata, molto comodo coi modelli MagSafe che così possono essere ricaricati senza fili anche quando vengono usati per guardare un video o in videoconferenza.

Tra i dettagli da segnalare una cornice LED multicolore posizionata sotto ciascuna basetta che, quando è in carica, risulta accesa; chi usa questo accessorio sul comodino mentre dorme può anche disattivare questo indicatore visivo pigiando l’apposito pulsante per non essere disturbato durante il riposo.

Tutto le altre funzioni e i vantaggi sono quelli tipici di un caricabatterie tre in uno. Si possono ricaricare contemporaneamente tre dispositivi con un solo cavo. Da notare che nella confezione si trova anche un caricabatterie da 18W che aggiunge valore al pacchetto

È bene precisare che la potenza massima di ricarica, 18W, consente di ricaricare fino a 15W un normale smatphone Android. Ma visto che non parliamo di un dispositivo Magsafe certificato ma solo di un “compatibile” con il magnete Magsafe, la ricarica di iPhone avviene a 10W, quella di Apple Watch a 2,5 la custodia di Airpods a 5 W.

Questo accessorio costerebbe 37€ ma grazie ad uno sconto ad un coupon che trovate nella pagina lo pagate 31,88€.